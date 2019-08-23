Все меньше на свете не то чтобы друзей, а просто знакомых, которых можно спросить “А помнишь?..”

Когда-то планета вращалась медленнее и мы все были рядом, иногда в тесноте и обиде. Потом все закрутилось и центробежная сила раскидала нас по странам и континентам.

Мои знакомые там для меня – как включенные фонарики. Иногда посылаем друг другу условные сигналы.

Фонарики гаснут,гаснут…

В некоторых странах уже ни одного не осталось.

Такая вот жопа.