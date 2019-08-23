{ 23 августа 2019 }

Фонарики

Рубрики: [Фейсбук]  

Все меньше на свете не то чтобы друзей, а просто знакомых, которых можно спросить “А помнишь?..”
Когда-то планета вращалась медленнее и мы все были рядом, иногда в тесноте и обиде. Потом все закрутилось и центробежная сила раскидала нас по странам и континентам.
Мои знакомые там для меня – как включенные фонарики. Иногда посылаем друг другу условные сигналы.
Фонарики гаснут,гаснут…
В некоторых странах уже ни одного не осталось.
Такая вот жопа.

Аркадий Кайданов


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