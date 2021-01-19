{ 19 января 2021 }

Роскомнадзор и YouTube

Рубрики: [Telegram]  

Роскомнадзор спустя полтора месяца обратил внимание на возмущение сенатора Пушкова выставлением возрастного ограничения в YouTube.

Напомним, в декабре YouTube установил ограничение на один из выпусков передачи Пушкова «Постскриптум» — посмотреть его можно только подтвердив возраст. Пушков заявил, что оснований для ограничений не было — это ложь. В передаче были показаны кадры избиений в США, что по правилам сервиса может быть признано жестокостью. Другие ролики с этими же кадрами YouTube тоже ограничил для распространения.

Роскомнадзор в требовании снять ограничение называет видео «материалом российского СМИ». Здесь возникает вторая загвоздка. Если приравнивать видео к контенту СМИ, в этом случае к ТВЦ, то видео должно быть помечено согласно закону «О защите детей от информации, причиняющей вред…» На сайте ТВЦ стоит общая пометка «16+». В эфире телеканала ТВЦ эта пометка тоже где-то должна быть, хотя в передаче Пушкова её отдельно не демонстрируют.

Где пометки точно нет — в том самом видео «Постскриптум» на YouTube или хотя бы в описании под ним. Как минимум «12+» в нем должна стоять. Получается, согласно Роскомнадзору, передача сенатора Пушкова и телеканал ТВЦ не исполнили российский закон. YouTube за них исполнил российский закон. Роскомнадзор теперь требует от YouTube разрешить Пушкову не исполнять российский закон.

Методичка


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