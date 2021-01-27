Долгожданный диалог Байдена-Путина, при всей разнице трактовок (а у Вашингтона, как говорится, «накопились вопросики») сопровождается заметным вздохом облегчения с каждой из высоких сторон переговоров. Вот они, старые добрые правила, где с одной стороны лидер свободного мира (в маразме, но кто нынче не без греха), с другой — Владимир Путин, и оба договариваются про ядерные ракеты.

Да, есть вроде Навальный, но есть и странные самоубийства участников штурма Конгресса, так что один-один.

Так что в целом никакой «Северный поток» не способен поколебать чувство глубокого удовлетворения. Тем более, чуть ли не первым указом Байден снова тормознул многострадальный трубопровод Keystone XL из канадской Альберты. И в плане инструментов у того же Газпрома возможностей слегка больше. Поток укладывается в разрешенные европейские воды, а вот Keystone XL просто так, «втихаря», по земле США не протащишь. Так что у «самого непримиримого противника Путина в Белом Доме» обнаруживается неожиданно много общего со своим визави.

И всë это на фоне главного чувства — соблюдения каких-никаких правил. Где администрации Обамы потребовалось 3 года и два голливудских блокбастера, чтобы прикончить несчастного Бен Ладена. И сравните с импульсивно-инфантильной ликвидацией Сулеймани, после которой понять, что и как делать с Ираном и Ираком стало окончательно невозможно.

Трамп вообще много чего разломал как игрушки: и договор Открытого неба, и Obama Care. Так что дел у Байдена и без России выше крыши. И можно не сомневаться, что каждое восстановление дел великих лет Обамы будет сопровождаться всë тем же знакомым чувством — глубокого удовлетворения.