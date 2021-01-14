Губернатор Сахалина отменяет маски для вакцинированных и выдаёт им бейджи. До сих пор непонятно, насколько вакцинированные могут переносить коронавирус, но на Сахалине виднее, они живут на краю Земли, первыми встречают будущий день.

На Сахалин планируют доставлять 20 тысяч доз вакцины ежемесячно. Население островов 490 тысяч — бейджи станут привилегией. В ноябре власти области продлили обязанность носить маски до 2022 года.

Под углом политики и идеологии вырисовывается ещё один повод начать отмену масок. Маски — японская традиция. В Японии ношение масок было распространено за многие-многие годы до ковида. Поскольку Курилы и Сахалин после изменения Конституции, отдавать стало ещё больше нельзя, чем раньше, отказ от масок — это шаг по борьбе с японскими претензиями.

Губернатор Лимаренко ещё раз доказал, что он не сепаратист. Кто получит бейджи и снимет маски, тоже против сепаратистской японской культуры.