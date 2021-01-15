{ 15 января 2021 }

Жесткий вариант гимна

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Очень неоднозначное предложение комиссии спортсменов ОКР использовать «Катюшу» на Олимпиаде, если разрешат выбирать музыку вместо запрещённого гимна России.

«Катюша» — лирическая песня, а не претендент на гимн. Она длится почти три минуты — это очень много, её придётся сокращать. Она стала популярна на трибунах, но на трибунах её можно петь долго, а у гимнов есть регламент.

Текст песни не подходит для гимна. Можно исполнять без слов, но в этом случае есть другие сильные претенденты. Если цель выбрать песню, связанную с военной темой, то есть «Прощание Славянки» с разными вариантами текста — можно выбрать под хронометраж. Есть варианты довольно жесткие, сходные с гимнами Италии и Франции.

Первая часть варианта 1990 года подходит и под хронометраж, и под ситуацию в российском спорте: «Беззаветно тебя мы любили / Святорусская наша земля. / Высоко ты главу поднимала, / Словно солнце, твой лик воссиял. / Но ты жертвою подлости стала / Тех, кто предал тебя и продал. / И снова в поход / Труба нас зовет. / Мы все встанем в строй, / И все пойдем в священный бой!»

Лучше всего было бы провести открытый конкурс среди сокращённых вариантов разных песен.

 

Методичка


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