Живительный глоток Алтая

Три дня, проведенные в Алтайском крае, были сравнимы с глотком чистейшей, живительной горной воды. Я вздохнула, ахнула, не успела опомниться, как время моего пребывания на Алтае подошло к концу и пора было лететь в Москву. Кажется, я запечатлела в своей душе каждую минуту пребывания на этой земле. И сейчас могу, как киноленту, прокручивать в замедленном режиме в своей голове дивный фильм о своем стремительном погружении на Алтай.

Барнаул за час до рассвета

Дверь самолета открылась, и морозный воздух ворвался в салон. Пассажиры рванули к выходу, подгоняя друг друга. Я задержалась на верхней ступеньке трапа, чтобы осмотреться, но почувствовала напор сзади и шагнула вниз. За час до рассвета я вступила на белоснежную, хрустящую от мороза землю Алтая.

Черное бархатное небо было усыпано звездами, которые отражались блестящими белыми кристаллами на деревьях и земле. Я подумала, что снежинки и есть маленькие звездочки, которые хрустят под ногами и витают в воздухе. Мороз щипал за щеки и нос. На душе было светло и радостно. Начинало светать. Мы двинулись в путь и тут же попали в утренние сети барнаульских пробок. Город просыпался в своем обычном ритме, и мы прорывались сквозь него к заснеженным далям Алтая. Вскоре Барнаул остался позади и мы оказались практически совсем одни в пространстве, где горизонты терялись в ослепительной белизне. Мне казалось, что кто-то сверху накинул на эти поля и леса пуховой платок из тончайшей белоснежной шерсти и наша машина скользит по нему, а ему нет ни конца, ни края. И мы потерялись во времени и пространстве.

Что Николай Рерих искал на Алтае?

Перед поездкой я перечитывала Рериха, пытаясь собрать весь калейдоскоп его размышлений и ощущений, что есть Алтай. Что он искал на Алтае и что ж в итоге нашел. Рерих пишет: «И странно и чудно — везде по всему краю хвалят Русский Алтай. И горы-то прекрасны, и недра-то могучи, и реки-то быстры, и цветы-то невиданны… Откуда это общее почитание Алтая?!» Интересно, что на Алтае ни раз бывал Достоевский и другие великие российские умы. Но именно слова Рериха об Алтае, образ, увиденный им и запечатленный в его картинах и словах, был услышан людьми.

Мы резко затормозили. И мои размышления о Рерихе и Алтае были прерваны. На дисплее машины пульсировал красный свет, указывая на какую-то поломку. Мы сделали остановку в г. Бийске. Но я знаю, что в моем путешествии никогда не бывает ничего случайного. И мне, и всей нашей группе надо было узнать что-то важное, и это важное уже ждало нас в виде небольшой экскурсии по краеведческому музею г. Бийска.

Бийск символические ворота на Алтай

Когда-то дореволюционный Бийск был одним из самых прекраснейших городов Южной Сибири. История города началась с Бикатунского острога, построенного в 1709 г. по велению Петра Великого. Мини-цитадель противостояла воинственным подданным Джунгарского хана, и через год после основания была сожжена ими дотла. Однако вскоре острог отстроили вновь, и через некоторое время Бийск стал уездным центром. Мы прошлись по старому Бийску и оказались перед фасадом прекрасного старинного двухэтажного здания в стиле модерн, когда-то принадлежащего купцу-миллионщику Н. И. Ассанову.

В первом же зале перед нами предстала уникальная экспозиция реальных артефактов, рассказывающих о культуре и жизни древних алтайцев: вещи простых людей, одежда и магическая атрибутика древних шаманов. На стенах были размещены оттиски древнейших петроглифов, найденных на территории Алтайского края, и бубны древних шаманов. Экскурсовод, Дмитрий Васильевич Ерошкин, несказанно обрадованный свалившейся с неба группы, увлеченно начал рассказывать о народах, которые жили и живут на территории Алтайского края: телеутах, теленгитах, шорцах, кумандинцах и русских старожилов Алтая, об их быте, нравах и традициях. С большой гордостью он рассказал об уникальных экспонатах музея, подлинных вещах, найденных на территории края времен эпохи кочевников-скифов: бронзовом котле, саркофаге из лиственницы, деталях конского убора, оружии и одежде. Свой рассказ он иллюстрировал микалентными копиями наскальных рисунков, каменными бабами и истуканами. Он говорил о духовной культуре Алтая, о торговых связях Бийска с Монголией и Китаем.

Я вспомнила слова великого суфийского мистика Хазрата Инайят Хана из его книги «Мистицизм звука»: «…нет ни одного города, ни одного места, не обладающего своим собственным голосом. Под этим подразумевается голос, который был запечатлен там и стал воспроизводящейся записью всего, что было дано сознательно или неосознанно. Это род голоса прошлого и голоса настоящего, — голосов всего, звучащих как один голос; и он обладает своим особенным и определенным эффектом. Вся традиция заключена в этом голосе». Так город Бийск и рассказ местного экскурсовода стали для меня символическими воротами в моем маленьком путешествии на Алтай.

Бирюзовая Катунь

Мы снова отправились в путь. Из белого пространства раздумий нас выхватили горные серпантины. Мы неслись к высоким берегам бирюзовой Катуни. Эта река зарождается у подножья высочайшей вершины Алтая, горы Белухи. Алтайцы называют Белуху Уч-Сумер: «Уч» — это три, «Меру» — главная, священная вершина в буддийской философии, которая в монгольском языке трансформировалась в «Сумер», то есть Уч-Сумер — трехглавая священная гора. Второе алтайское название горы Белуха — Кадын-Бажы — «Голова Госпожи», ослепительно белая, символ святости и чистоты. «Кадын» — женщина высокого происхождения, госпожа, хозяйка. «Бажы» — голова, вершина. Есть и третье алтайское название горы — Уч-Орион: три вершины горного массива Белуха — Западная Белуха, Восточная Белуха и пик Делоне — являются точной проекцией трех звезд пояса Ориона.

Первыми русскими поселенцами в Горном Алтае были староверы, которые шли сюда «спасаться от мира», в поисках воспетой в легендах таинственной страны «Беловодье», которая находится на горе — прародительнице и дарительнице. Возможно это и есть мифический Ирий — Рай, где с неба стекают «молочные реки», которые образуют «кисельные берега».

Стоя на берегу бирюзовой Катуни (с древнеалтайского Катунь — «Кадын» — госпожа, хозяйка), я не могла оторвать от нее глаз. Цвет воды имеет какой-то невероятный бирюзово-изумрудный цвет. Вода бешено несется среди белоснежных гор, закручивая, заворачивая в свой водоворот куски снега и льда. Мороз пытается бороться с духом реки и сковывает ее по берегам, но ее необузданный дикий нрав ломает все, что мешает, и сопротивляется ей. Это зрелище настолько заворожило меня, что я забыла о 25-градусном морозе. И чем больше я смотрела на нее, тем больше я чувствовала, что нахожусь в мощнейшем очищающем энергетическом потоке, который изливается из самого сердца священной Белухи и намного превышает водный поток Катуни. Каждой своей клеткой я ощущала, как он проходит через меня, очищая меня изнутри от темных мыслей, беспокойства, переживаний за себя и своих близких, освобождая меня от болезней и невзгод. Ничего подобного я никогда не испытывала.

Дар Ориона

На возвышенном берегу Катуни стоит монументальный памятник Николаю Рериху. Странно, но он стоит один: без свой прекрасной жены Елены Рерих, спиной к священной реке и горе Белухе, в своих думах о Величии мира и себя. Что-то было в этом неправильное, он бы никогда не повернулся спиной к живительному потоку и горе. А я вспомнила книгу Елены Рерих «Криптограммы Востока», где она рассказывает легенду о святом камне, который явился с неба, как «посланец» дальних миров, дар Ориона и который был передан им как «хранителям мира».

В легенде указываются три звезды, пославшие камень миру. Это звёзды пояса Ориона — «три мага». Три вершины Белухи тоже олицетворяют три звезды из пояса Ориона. По легенде Камень снова должен проявиться в мире и будет передан новым хранителям мира. Возможно, это случиться здесь, на Алтае.

Белокуриха — душа радуется, мысли очищаются, тело укрепляется

Стало темнеть, и наша машина сквозь ночь понеслась в сторону горнолыжного курорта Белакуриха, где нас ждал чудесный ужин в бизнес-отеле «Россия». Белокуриха — курорт, куда в советское время ехали лечиться радоновыми водами. Полезные источники в Белокурихе были обнаружены еще в конце XIX века, и в начале XX века здесь уже появилась первая простая лечебница.. Белокуриха расположилась в долине предгорья Алтая, и здесь особый микроклимат: зимой температура не падает ниже минус 22. Так как воздух очень сухой, то, поверьте, в этих минус 22 очень комфортно.

Зимой со всей России сюда приезжают покататься на лыжах и заодно поправить здоровье: здешний воздух и живительные воды творят чудеса. Склоны здесь невысокие и трассы скорее для любителей, чем для профессионалов. Природа и атмосфера курорта — волшебные. Здесь душа радуется, мысли очищаются, тело укрепляется. А нам всем так нужны силы и здоровье, чтобы бесстрашно шагнуть в новый год. Поэтому не раздумывая отправляйтесь в Алтайский край, который полностью преобразит вас.

Светлое озеро и страна Лебедия

А я снова в машине, которая мчится по заснеженной дороге средь белых вершин Алтая. И это так похоже на какой-то чудесный сон, который полон предчувствия волшебства и сказки. Впереди новый год и новые испытания. А мы рассекаем сквозь белоснежный космос Алтая навстречу невероятному. Но даже в своих самых невероятных фантазиях я не могла представить картины, которая ждала меня после многочасовой дороги. Это было сравнимо с высадкой нашего «корабля» на планету Лебедия, когда я впервые шагнула в пространство жемчужного лебединого пуха-снега, безупречной чистоты и света. Глаза, привыкшие к серости Москвы, щурились, слезились и не хотели верить в эту сказочную красоту. А ноги уже несли вперед на голоса птиц, которые кричали и зазывали: «к нам, к нам, иди к нам». И вот я стою у Светлого озера цвета серебра, утопающего в тончайших кипельно-белых кристаллах-кружевах. И это озеро пенится от сотен прилетевших сюда на зимовье лебедей. Изогнутые шеи, тонкие изящные линии: эти божественные неземные создания — пример чистоты духа, помещенного в земное одеяние птицы.

Я вспомнила древние легенды о сказочной стране Лебедии, о великой Свитьод, о которой писал исландский ученый Снорри Стурлусон. В этой стране живут загадочные существа — полулюди-полулебеди с чистыми светлыми душами. И там хранится чудодейственный Грааль, дарующий бессмертие и тайное знание. Мне кажется, про лебедей написано столько сказок, что у каждого из нас на каком-то глубоком генетическом уровне хранится память о том, что в этом мире все может быть по-другому. Можно жить без страданий и болезней, лжи, войн и насилия. В мире, где царят любовь, доверие, добро, благородство, щедрость, радушие, гармония, чистота и мир. И это озеро, маленький кусочек рая, идеального мира — напоминание о нашей духовной родине и наших истоках, о нас истинных. Велимир Хлебников в своей пророческой прозе писал о России как о «Лебедии будущего». Здесь на Алтае у Светлого озера любуясь белыми лебедями, посланцами небес, я поняла, что вернулась домой, к истокам, истинному я. Как будто у меня снова выросли крылья, я очистилась от всей шелухи суетного мира и обрела мощь своего духа. Как будто я подключилась к невероятному источнику силы и вдохновения, который зажег во мне свет творчества и знания. Спасибо, Алтай, и до скорой встречи!

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