Адвоката Ефремова Андрея Алешкина хотят лишить адвокатского статуса

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга нашла нарушения этики в действиях адвоката Андрея Алёшкина, после этого дело было передано в совет для рассмотрения заключения комиссии. Он защищал интересы актера Михаила Ефремова во время апелляции на приговор по делу о ДТП со смертельным исходом. Алёшкин стал третьим адвокатом после Александра Добровинского и Эльмана Пашаева, которые ранее лишились адвокатского статуса.

Палата считает нарушением работу Алешкина в Москве, так как филиал его коллегии должен был быть зарегистрирован в столице. Кроме того, в соглашении с Алешкиным на защиту Ефремова в качестве оплаты указана сумма 10 рублей, что палата посчитала сомнительным.

Алешкина могут лишить статуса адвоката на два года.

Напомним, Алёшкин стал адвокатом Ефремова в конце сентября 2020 года, однако затем его заподозрили в сговоре с представителем потерпевших Александром Добровинским.

В ноябре актёр снова подписал с ним соглашение, но в декабре опять расторг договор из-за нарушения договорённостей об общении с журналистами.

Позже стало известно, что осуждённый актёр ранее подал жалобы на Алёшкина в ГУ Минюста по Санкт-Петербургу и адвокатскую палату, в которых обвинил своего бывшего защитника в самопиаре и нарушении договорённостей о «тишине в СМИ». Актер считает, что адвокат своими высказываниями наносил вред его репутации и действовал против его интересов, а не с целью его защиты.

Кроме того, актер заметил, что Алешкин, которого без согласия актера нанял Никита Джигурда, убедил его, что будет заниматься только вопросом помилования. При этом на участие в кассационной инстанции актер, как уточнялось, Алешкина не уполномочивал, а договор подписал, не читая. Ефремов отмечал в жалобе, что договор заключен обманным путем, и сообщал, что отзывает свою подпись под ним и просит считать его недействительным.

Алешкин, в свою очередь, заявлял, что все комментарии журналистам согласовывал с Ефремовым, а право адвоката на общение со СМИ было закреплено в соглашении изначально. Он также отмечал, что Ефремов в жалобе не указал конкретные публикации в СМИ, которые подтверждали бы, что он нарушил договор.