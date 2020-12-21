Внешность и интеллект

Я вижу в жизни одно глобальное правило, создающее связь между психофизическим типом человека — и всеми прочими его свойствами и достижениями.

Оно состоит в том, что обществом руководят и создают его — люди не очень молодые, не очень красивые, не очень сильные и здоровые, — а люди молодые, красивые, сильные и здоровые работают у них на подхвате.

Абсолютным образом мировой власти является «Ялтинская тройка»: смешной пьющий толстяк, инвалид и рябой сухорукий пожилой дядька.

А вот за спиной у них — в качестве охранников — было, я уверен, много рослых и атлетичных красавцев.

То есть природная ущербность человека — та или другая, разная, — несомненно, помогает ему в том, чтобы стать большим ученым, великим художником, хитрейшим политиком, зловещим олигархом etc., она вызывает у него эффект компенсации, тогда как роскошные биологические данные — напротив, мешают развитию всевозможных талантов.

Собственно, вспомните Третий Рейх, который так настаивал на силе и красоте — кто там был по части силы и красоты на высоте иерархии? Ни одного Аполлона не помню, зато, конечно, их было достаточно среди «гвардейцев» среднего и младшего состава каких-нибудь войск СС, — как и в гвардии Наполеона, тоже, кстати, образцового персонажа из этого моего ряда примеров.

То есть Ленины и Соросы правят миром, Хокинги и Перельманы его придумывают, а вот люди с параметрами Ельцина и Навального если и выдвигаются вперед, то вечно оказываются ведомыми кем-то из своего окружения, а там, опять-таки, всем заправляют совсем не такие картинно мощные типы.

Другое дело, что сами по себе возраст, лысина, живот, низкий рост, горб и какие угодно еще проблемы и печали, и не только физические, но и психические, — еще не делают человека гением или миллионером, и часто бывает так, что ты, конечно, скромный зануда в очках, а все-таки не Билл Гейтс, — как и наоборот, случается и такое, что ты — антично гармоничное существо, а при этом — Борис Пастернак.

И все-таки жизнь плюс-минус устроена именно так.

Так что наслаждайтесь силой и красотой, друзья, без них невозможно, да и просто грустно, но помните и о том, что все остальное — обычно бывает спрятано где-то в другом месте.