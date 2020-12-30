Прогнозы, прогнозы, прогнозы

Есть люди, занятые важным делом: они сидят и ждут краха.

Год за годом они упрямо делают один и тот же прогноз: ну сейчас, ну ещё чуть-чуть осталось — и наконец-то всё рухнет!

Подростки бегают по Тверской улице от полиции. Рубль упал. Митинг собрался на площади, активисты несут остроумные, как им кажется, плакаты. Заграница придумала новые санкции. Кого-то сажают, потом выпускают, опять сажают, случилось таинственное убийство, есть уголовное дело, нет дела, есть дело, но не на тех, вот-вот народ поднимется, вот увидите. Эпидемия, нефть, допинг на чемпионате, самолёт сбили, революция у соседей, войска ввели, кто-то погиб, неужели опять ничего?

И каждый раз видна в глазах эта нежная, романтическая надежда, что буквально через минуту кто-то невидимый словно бы щёлкнет пальцами — и грандиозные толпы пойдут захватывать учреждения, растерянные и униженные вельможи — сдаваться, и город в цветах, и все неправильные законы отменены, а хорошие — приняты, и честнейшие люди, которых так долго держали на расстоянии от должностей, избраны куда надо, а люди лживые и вороватые — наказаны идеальным судом, и наступила та самая — когда-то проигранная, отобранная злым государством — свобода, и можно праздновать, а можно мстить, а ещё лучше — праздновать и мстить одновременно.

Но время идёт — и ничего не происходит.

Подростки расходятся по домам, а потом вырастают — и, хоть и не все, но обзаводятся головой на плечах, нефть чуть поднимается, к эпидемии привыкают, война затухает, санкции оказываются скверными, но в меру, соседские революции оборачиваются грандиозным разочарованием — их, а не нашим, мы и так знали заранее, что из этого выйдет, а уголовные приключения активистов мало занимают обывателя. И никаких толп и цветов, торжество раздетой дамы на баррикадах опять откладывается.

Но предсказатели краха никогда не унывают, они твёрдо знают: завтра проснёмся — и всё.

— Какая глупость, — хочется им сказать.

И хочется прочитать им банальную мораль: что русский мир первой четверти двадцать первого века, при всех его трудностях, и со всем грустным абсурдом и несправедливостью, что здесь бывает так часто, — это вовсе не тот зашкаливающий ужас, которым они пугают друг друга, а всего лишь естественный наш исторический быт, почти тот же самый, что мы знаем по Гоголю, Щедрину и Лескову, и если кто угрожает этому миру и этому быту фатальными несчастьями и великими разрушениями, так это совсем не мордатые и жадные начальники — наша печальная норма, — а долгожданные революционные активисты, два раза за двадцатый век дорвавшиеся до власти, поднявшие свою раздетую даму на баррикаду, и в результате лишившие нас целой погибшей страны, так что мы теперь трезвые, битые, учёные, и ни в какое прекрасное завтра мы уже не пойдём.

И это правда.

Но это ещё не вся правда.

Банальная мораль всегда резонна, но есть ещё кое-что, до чего она не дотягивается своим крючковатым и поучающим пальцем.

Дело в том, что Россия устроена таким образом, что русскому человеку всё время хочется объявить её временным недоразумением и всё начать заново.

В России кому угодно — и не нужно быть для этого революционером или злорадной Кассандрой, достаточно самого простого неравнодушия, — чудится какая-то трагическая ошибка, спасение от которой можно искать не только в прекрасном завтра, но и в прекрасном вчера, а то и где-то вдали — в деревне, в лесу, в эмиграции, главное, чтобы не здесь и не сейчас.

Россия как будто бы постоянно переписывается в уме и своих ненавистников, и обожателей, а мечты о всеобщем крушении — это всего лишь самый глупый и самый задиристый ответ на мучительный, вечный вопрос: почему всё не так, как нам хочется? Хьюстон — он же и Тверь, и Калуга, — у нас проблема. Но в чём она — и когда что-то пошло не так?

Мы то ли не дали вернуться коммунистам в девяносто шестом, то ли дали им победить в семнадцатом, то ли расстреляли парламент в девяносто третьем, то ли сделали то же самое, но в восемнадцатом, мы упустили реформы то ли Косыгина, то ли Бухарина, то ли всё-таки Витте и Столыпина, мы выиграли горячую войну, но проиграли холодный мир, мы то ли напрасно поддерживали непослушную заграницу полвека назад, то ли теперь как-то вяло и тускло отзываемся на её движение в нашу сторону. У нас вроде бы нет подлинной частной собственности, но и государство хозяйничает совсем не так, как было бы выгодно. Мы то ли русские, то ли советские, то ли российские, нашей стране — о ужас — лет тридцать от роду, нет, всё-таки сто, а может и вся тысяча с лишним? А фантазия идёт дальше: к Петру и расколу, к монголам, во тьму времён, но, вне зависимости от предмета спора и от дистанции, отделяющей нас от него, вывод один: надо всё поменять, а Россия должна быть устроена по-другому.

Но другой России не будет.

И не только той — из идиотической мечты ниспровергателей, где все хорошие люди взялись за руки, да и победили плохих, а потом, улыбаясь, вышли во внешний мир, как безумный космонавт без скафандра — в открытый космос. Но и любой другой — идеальной, воображаемой, где всё тонко и точно переделано.

Нужно любить и терпеть ту, что есть.

И это более трудная задача, чем всего лишь удерживаться от самоубийственного злорадства, от копеечной мысли, что месть властям и крах государства нам как-нибудь пригодятся.

Но не пригодится и что-то другое, вроде бы более здравое, по крайней мере, спокойное: наши мечты о России без серого февраля и украденных денег, без чиновничьего бормотания и революционной истерики, без уродливой многоэтажки и провинциальной оставленности, без высокого и хмурого забора, огораживающего пустырь и внезапно оборванного на пару метров, нельзя, нельзя и вдруг можно, а потом снова нельзя, это ли не наша жизнь, — эти мечты не сбываются.

Антон Павлович, как известно, сказал: русский человек любит вспоминать, но не любит жить. И любит ждать, можно добавить к этому.

А в России надо не просто жить, но и медленно, героически обживаться.