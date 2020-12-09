Украино-турецкая любовь

Игры в любовь между Украиной и Турцией продолжаются. После подписания в октябре закрытого соглашения о военном сотрудничестве (в результате которого группировка российских войск в Крыму (как и сам Крыма) оказалась зажатой в сэндвиче пакта Зеленского-Эрдогана), в декабре усилились движения и по торговым соглашениям. «Хитрый план» Москвы на задабривание Анкары и Баку Карабахом, не сработал. Хуже того — «страны-победительницы» (Турция, Азербайджан и Украина) восприняли окончательное решение арцахского вопроса как слабость и явно готовятся «развивать успех» на других направлениях.

У России же в данный конкретный момент в прямом смысле связаны руки. Олимпийское вето на решительные действия до инаугурации Байдена дает право разве что уложить оставшиеся 50 километров «Северного потока», не привлекая внимания звёздно-полосатых санитаров. А сразу после смены хозяина Белого дома администрации внешнеполитических и оборонных ведомств двух сверхдержав перейдут в режим 24/7 — только так есть шанс успеть согласовать детали продления договора о сокращении СНВ-3. Здесь уже не до Крыма, тем более не до Карабаха.

В этой ситуации действия Украины иначе как враждебными не назовёшь. В то время как Ангела Меркель упрашивает Путина провести ставший уже традиционным новогодний обмен пленными и удерживаемыми лицами, Украина обращается с бессмысленным, но крайне символичным призывом отключить Россию от SWIFT и откровенно саботирует выполнение собственных обязательств, взятых на себя год назад на встрече Нормандской четверки в Париже. По-русски в Киеве, видимо, не розумиють. Вероятно придётся подбирать другой язык. Более понятный и убедительный.