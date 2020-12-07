Второй локдаун

Плато второй волны оказалось явно не на том уровне, который запланирвали в Минздраве — 30 тысяч заболевших каждый день система переварить не в состоянии, а приближающиеся холода и сезонные заболевания с легкостью увеличат и так уже неподъёмные цифры.

Апрельский локдаун оказался ударом не только по экономике, но и по настроениям населения. Избыточная решимость ограничительных мер и сокрушительные последствия «жизни на паузе» привели, с одной стороны, к страху нового «комендантского часа, а с другой — к росту подлинно протестных настроений. Призрак русского бунта зримо гуляет по стране и без всякого Навального, так что с ограничениями придется быть предельно осторожными. Запаса прочности не осталось, терпения тоже. “Денег нет совсем, меняем доллары”.

Тем не менее, министр Мурашко взял на себя смелость озвучить предложение о постепенном закручивании гаек, хотя бы в вопросе перемещений между регионами и/или внутри регионов. На министра почти сразу же предсказуемо наорали откуда-то сверху, поэтому после обеда из министерства поступили разъяснения, что «фраза вырвана из контекста», что если и планируется карантин, то в режиме light. Но сигнал услышан и сигнал понят. К новогоднему столу 2021 россияне купят шампанское, закуску, цитрусовые. И 50 кг крупп. На всякий случай.