© Газета «Новый Взгляд» { 4 декабря 2020 }

Пётр Налич — «Morra»

Рубрики: [Музыка]  [Рецензия]  
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Пётр Налич «Morra»

2020, Polygon Records

Пётр Налич, начинавший с обаятельных шуточных песен, в поисках своего жанра ушёл далеко от всех существующих. Он пробовал себя в опере, кроссовере, бельканто, и всегда это не было похоже на оперу и так далее, а было похоже на эксперименты Налича. Сервис Яндекс. Музыка зашёл в тупик, пытаясь определить стилистическое направление нового альбома «Morra», и в итоге запихнул его в категорию «местная инди-музыка». Полагаю, только за неимением раздела с честным названием «что-то непонятное». Сам Налич, анонсируя новую пластинку, тоже описал её содержание довольно расплывчато: «Будут танцы, рок-н-ролл и странные баллады».

«Морра» на первый взгляд выглядит как сборник номеров из ненаписанных комических опер. Пётр Налич предпочитает петь по-английски, но в его случае язык вообще не важен: вы легко можете представить эти же композиции, звучащие по-русски или по-итальянски, причём практически без потери смысла, ведь в песнях артиста всегда важнее форма, а не содержание. Стадионы Налич не собирает, но поклонников у него достаточно, и новая пластинка может увеличить их ряды. Даже если вы изначально скептически настроены к его творчеству, в ходе прослушивания легко подпасть под обаяние певца и его нестандартный взгляд на музыку. Начинает Пётр с одной из «странных баллад» «Flowerbed» — немного манерной вещи с красивыми фортепиано и духовыми. Песня «Lady Bear» проходит по категории танцев, причём в стиле ретро: это какой-то фокстрот с оттенком кабареточного разгула. Дальше по идее должен идти обещанный рок-н-ролл, но вместо этого Налич предлагает в «Baking Brothers» неочевидный гибрид «старинного» аккомпанемента и вполне современной мелодии — темповой, но не запоминающейся. «Early Days» — вновь баллада, в которую Пётр умудрился вставить ещё и хорал, но этот номер скорее для себя, чем для слушателей. Это же, кстати, относится и к следующему треку «Morra», где голос звучит слишком навязчиво, заглушая красивые инструментальные партии.

Название песни «Vocaliz» говорит само за себя, но ожиданий не оправдывает: вокализ вокалиста звучит менее минуты и не то чтобы слишком ярко. Зато «Bird» приятно поражает изысканным многоголосьем. В «Sexy Book» Налич неожиданно выдаёт этакого Тома Джонса в сопровождении джазового оркестра откуда-то с американского юга — по крайней мере ассоциации композиции вызывает именно такие. «Airplane» продолжает эту линию — оказывается, Пётр отлично чувствует себя в стилизациях под «Motown sound»; более того, такой звук выглядит для него перспективнее, чем итальянская опера. Впрочем, и в этом жанре он ещё не сказал последнего слова, о чём свидетельствует трек «Dispietata». В «Why Shoe Man» артист смешивает диксиленд с рэпом, а в «Spritz» возвращается к чему-то вроде «традиционного Налича», «скрещивая» его с негритянскими вокальными ансамблями, а припев позволяет назвать песню потенциальным хитом.

Алексей МАЖАЕВ.

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