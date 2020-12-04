Анжелика Варум — «Грустная bossa»

2020, Анжелика Варум

Анжелика Варум демонстрирует редкую для поп-артистки откровенность: название её нового альбома полностью соответствует содержанию. Пластинка чуть менее чем полностью состоит из босса-нов, и все они действительно грустные. Диск совершенно не похож на номерной поп-альбом — это скорее концептуальный сборник песен, объединённых не только стилистикой, но и автором: все композиции сочинил, по словам Анжелики, «такой близкий моему сердцу композитор и поэт Садо Новосадович».

Тут можно вспомнить, что г-жа Варум вообще не склонна соблюдать правила шоу-бизнеса и крутиться в этом колесе вместе с коллегами. Для Анжелики характерен творческий перфекционизм, ради которого она может запросто исчезнуть лет на десять с нахоженного маршрута «хит-сингл — клип — альбом — тур». У Варум маршруты свои, неочевидные и непредсказуемые: она может долго блистать в амплуа жены Леонида Агутина и исполнительницы нежных дуэтных хитов с мужем, а потом вдруг выдать впечатляющий с точки зрения вокала номер или остротанцевальный альбом. Перед «Грустной боссой» она записала альбом «Женщина шла» с композитором Игорем Крутым, где примерила на себя репертуар Лары Фабиан, что тоже выглядело довольно концептуально. Когда Анжелика Варум снимает клип, она явно в последнюю очередь думает о том, что видео должно рекламировать сингл, чтобы он лучше запомнился публике. Так делают почти все, а Анжелика нет — она просто экранизирует то, что ей кажется красивым и интересным.

Та же история с «Грустной боссой». Полагаю, что этот альбом лучше соответствует органике певицы, чем ультратанцевальные работы (хотя и в них она профи). Это тонкая, тихая, нежная работа, в которой нашлось место не только босса-нове, но и латино, блюзу, джазу и эстрадным медлякам. Красивые насыщенные аранжировки и неброские мелодии создают определённую атмосферу… Это вообще альбом скорее про настроение, чем про шлягеры. Если погрузиться и настроиться на определённую волну, от него можно получить много удовольствия. Но если отнестись к нему как к обычному поп-альбому и не совпасть с ним по эмоциям, разочарование неизбежно: ни хитов, ни смены темпа, ни разнообразия, сплошная концептуальная грусть. При этом вполне вероятно, что некоторые песни с «Грустной боссы» можно при условии ротаций сделать радиохитами. Вот только не совсем очевидно, какие брать; я бы скорее остановился на «Паромщике», «Вполголоса» или «Жемчуге и молоке», но у Анжелики может быть совсем другое мнение.

Алексей МАЖАЕВ.