«Неадекватные люди 2»: Неадекватная длина

«Неадекватные люди 2» фильм неадекватной длины. Два с четвертью часа бестолкового, мучительно долгого, совершенно невыстроенного повествования.

Это даже самого адекватного зрителя выведет из себя. Блин! Ну есть же такое понятие, как соразмерность драматургии. Грамотную редактуру тоже никто не отменял. Хотя о чём это я? Редакторов (не цензоров, а именно толковых, сочувствующих режиссёрскому замыслу редакторов) в нашем кино, похоже, давным-давно «оптимизировали», их попросту нет.

Ингрид Олеринская сама по себе интересный персонаж и характер. Ее героиня Кристина своей независимой ершистостью напоминает первые и самые удачные роли Маши Голубкиной. Только там с драматургией уж точно было получше. Илью Любимова просто жаль, на полфильма он выбывает как действующее лицо, лишь грустно смотрит и усердно кивает, выслушивая рассказ о рискованных приключениях Кристины. Евгений Цыганов понравился, хотелось бы увидеть его в большой комедийной роли, произвёл бы фурор.