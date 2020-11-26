После того, как бОльшая часть спорных территорий перешла под контроль Азербайджана, а в оставленных городах и военных частях догорели брошенные дома и вещи, сенат Франции «нашёл время и место», чтобы заявить, что «Нагорный Крым» всё-таки не «их», то есть не азербайджанский. В своей резолюции (принятой, надо сказать, с чисто крымским единодушием — 305 из 306 сенаторов проголосовали «За») парламентарии призывают правительство Франции признать независимость Арцаха, то есть именно армянской НКР, при этом сделать это в прежних границах, то есть вместе с территориями, захваченными с 27 сентября и переданных по трехстороннему соглашению 9 ноября.

Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан выразил мнение правительства предельно ясно: «Одностороннее признание Карабаха не пойдет никому на пользу». Баку же попросту назвал резолюцию «листком бумаги», однако прямота и откровенность в духе полюбившейся Пятой республике доктрины «каждой бочке затычка» указывают на то, что «листок бумаги» адресован не Еревану и Баку, а Москве и Анкаре. Кто как не президент Путин подчеркивал определяющее значение для исхода конфликта отсутствия признания Арцаха хотя бы Арменией, не говоря уже о сенате государства-участника НАТО, страны-основательницы ЕС и постоянного члена СовБеза ООН. Кто как не Эрдоган приложил едва ли не больше усилий для достижения военной победы и начал разборки с Россией, едва высохли чернила на «листках бумаги» соглашения о перемирии.

И хотя Франция и сделала не просто громкое, а оглушающее заявление, но подкрепить его реальными действиями будет куда сложнее, чем провести эффектные зачистки в бывших африканских колониях. Возможно, всё ограничится тем, что у армянской армии в самое ближайшее время появится куда больше современных типов вооружений. Или не появится. Мистраль — ветер переменчивый.