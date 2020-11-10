Так закончился Карабах

Нагорно-Карабахская война 2020 закончена, так как закончился Карабах. Стала окончательно понятна причина столько громкого молчания по поводу сбитого Ми-24 — когда запущены приводные механизмы большой политики, потери не считают. Их просто не замечают.

Авторство текста «перемирия-капитуляции» установить не удалось, но главное и единственное, что считывается со всей очевидностью, так это простая мысль на русском языке: «Нет признания — нет территорий».

Будь Армения чуть посмелей и хотя бы немного прозорливей, вероятно сейчас бы жители Еревана не искали бы с кольями премьера Пашиняна. А если бы вместе с Арцахом был бы признан один там полуостров, то с кольями бы сейчас искали президента Алиева.

А пока что владельцы Comedy Club должны определиться — можно ли после всего произошедшего арендовать для концертов Crocus City Hall. Пока что ответ на этот нелегкий вопрос дает губернатор Воробьёв, запретивший массовые мероприятия в Московской области. Но пандемия когда-нибудь закончится. И тогда моральный выбор надо будет сделать самостоятельно.