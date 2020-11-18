Чувство юмора и самоирония придают мыслям энергию, а существованию — смысл.

Пацаны, ведущие культовую в ЮТУБ-пространстве программу «ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?», рождены — каждый — с честолюбием, равным их дарованиям.

Одни из самых обаятельных в настоящее время забористых, забубенных, задиристых, задорных горлопанов.

Я шел к ним хоть и бодрым, но все же старичком, уже знающим, что слава и успех не тождественны Счастию, что эскапады, какими бы изощренными они ни были, должны быть добрыми, как ОТАРИК ВЕЛИЧАЙШИЙ.

Я люблю ходить в гости к молодым да ранним, они помогают хотя бы на время забыть про строчку с оглушительной рефлексией: «Но старость мне согнула плечи, и мне смешно, что я поэт».

И природу бешеного успеха «ЧБД?» я знаю, конечно: такие программы пользуются особенным спросом в сумеречные, душные времена, когда происходит самым наглядным образом «убывание самой ткани жизни». Когда беспросветность и обскурантизм берут людей за горло.

Не знаю, Дусмухаметов ли этих ребят выбирал или выбирает (не забываем про ротацию), но ведь — колоритнейшие атомные песики, ни единой дубины стоеросовой, все до одного — корольки эмпатии; чистая интеллектуальная (по крайней мере со мной) буффонада, завораживающая как надо — до кататонии.

Щербаков, например, — истый гистрион, Тамби Масаев — разбитной голиард, Нурлан Сабуров — чуть вальяжный мейстерзингер с уклоном в резонерство.

Они, Саидахметоб, Макаров могут задать трезвону и выставить вас стоеросовым долдоном.

Но эти гуси лапчатые обаятельны, как хулиганье в лучших фильмах Ритчи, и они — внимание, это, быть может, самое главное! — всегда равны самим себе.

Идентичность «ЧБД?» — это не только задор, сдобренный обсценной лексикой, но и определенный взгляд на мир.

(Так и хочется воскликнуть: узнаю кореша, то есть Дусмухаметова!).

Если ты гармоническое существо, ты не будешь искать блох в надежде укорить ребят в святотатстве, ты будешь дурачиться.

Их, этих пацанов, прорывы из балагана в эпос, — не для «людей скованного сознания».

Благодарение родителям и небесам, я к ущербным не отношусь, я, мать вашу, Эминема речитативом овладеть научил, и я сходил к пацанам — и получил несказанное удовольствие, попутно объяснив обаятельным пострелам-забавникам, чем онтогенез отличается от филогенеза.

Их юмор — иногда юмор калибра «Манхэттэна» могучего грузинского старичка Вуди Алленишвили, иногда — неистовая озлобленность калибра переписки Цветаевой с фактотумами, по временам — безадресные вербальные тумаки, качество которых зависит от гостя.

И я очень хорошо понимаю природу зрительского обожания в рассуждении «ЧБД?»: потому что сам коверный.

Каждый выпуск — а уж тем более со мной — это патентованное средство от неврозов, фрустраций и фобий, на которые так торовато наше сумеречное время, навязчиво «одаривая» каждого из нас означенной дрянью.

Но в таком жанре генеральное — точный выбор людей.

ЭПИЛОГ ПЕРЕД ВЗРЫВОМ.

Итак, ЗАВТРА — “ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?!”.

Я живу, не очень «справляясь с канонами светского благочиния».

Если я и греховодник, черт полосаты с чертячьей мордочкой, чертов сын — то с золотым сердцем.