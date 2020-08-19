Я говорю об этом вдругорядь, и я намерен это утверждать без устали и без конца: программа «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!», которую я с блеском и веселым треском по воскресеньям веду на канале ТВ ЦЕНТР — ЛУЧШЕЕ, что есть на ТВ.

Примите в соображение вот какое обстоятельство: на ТВ не осталось программ, излучающих-источающих свет и тепло, а если и остались, их ведущие мне не конкуренты, как В. Сорокин не конкурент Джулиану Барнсу.

Видите ли, для меня, смешного, но содержательного паренька из Кутаиси, третий десяток лет прописанного в хит-парадах, и журналистика, и ведение программ никогда не были компенсацией психических травм: потому что меня обожали мама и папа, и в силу и ввиду этого обожания у меня никаких патологий нет.

Кроме двух, непонятных моим конкурентам и недосягаемых для них: я патологически уважителен к людям и патологически трудоспособен.

Интересные у меня патологии, не так ли? Несовременные какие-то.

Не поймите меня превратно: самоуверенность иной раз невыносимо отвратна, и я вовсе не утверждаю, что программы “КАКОВО?!” (ЮТУБ) и «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» (ТВ ЦЕНТР) суть одни из лучших.

Отнюдь, я утверждаю, что они — лучшие.

Будь я католиком, я б только двумя этими шедеврами стяжал бы абсолюцию.

Вы можете (так и хочется присовокупить: «и должны») удовольствоваться просмотром токмо и исключительно этих исключительных программ — исключив за неважностью и ненужностью все прочие.

Программу «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» на канале ТВ ЦЕНТР смотрят и любят и абсолютист Лукашенко, и молодицы ялтинские, и Дэниэл Крейг (в переводе), и католики, и Рената Литвинова, и жертвы коловратной судьбы, и гистрионы, и футболисты, и в Волгограде, и в Кутаиси.

Я обожаю эту роль пульчинеллы, возвращающей силы и надежду травмированной стране.

Будучи неизлечимым романтиком, я верю в силу ТВ, как Том Хэнкс верит в силу кино.

Георгий Дронов — главный на сегодня защитник семейных ценностей через культовый сериал «Воронины».

Теплейший парень, с которым мы спелись за секунду.

Выпуск с ним настолько светлый, что вы сами себе сможете даровать абсолюцию.

Дронов-воплощение абсолютного обаяния.

А АВЕРИН?!

Молодчага из редкого числа не боящихся никаких превратностей жребия, доли, судьбы.

Один из самых глубоких наших лицедеев, знающих, что такое превратное счастье и цена успеха.

Притом форма — как у морпеха.

Первосортный деятель.

Момент, когда он с неприкрытым обожанием пародирует Гурченко, — самый пронзительный момент.

Живчик с исключительной улыбкой, он во время съемок — шмыг, шнырь, шасть! Даже меня перекрыл, положительного сгустка атомной энергии.

Очень важный момент: Аверина немыслимо отдать на посмеяние; он хоть и не толстокожий, но исполнен достоинства до такой степени, что сам кого хочешь выставит на посмешище. Доподлинный кабальеро при Мельпомене.

Молодуха ЛЕНА ЯКОВЛЕВА, которой не занимать мощнейшего духа и с которой я знаком третий десяток лет, знает не понаслышке, что такое превратное счастье.

Выглядит шикарно, положительно и решительно красотка, признается, что самоедка, сама себя рефлексией так обморочит, что никакой критик не нужен.

Восхитительная инфанта.

КАМИЛЬ ЛАРИН, сверх всего, пиит.

Мало того, что сооснователь «КВАРТЕТА И», мало того, что похож на кабальеро, так еще и виршами увлекается.

Мы с ним даже о патриархате потолковали, и нас точно суфражистки отдадут на посмеяние.

Похожий на жен-премьера, Ларин поведал об эволюции, что пережил знаменитый квартет, кажется, взявший на вооружение и начертавший на хоругви вудиалленовское «комедия — это трагедия плюс время»; трагикомическое, возведенное в абсолют.

За тончайшее восприятие действительности Ларин и сотоварищи могли бы рассчитывать на абсолюцию — будь они грешниками отпетыми.

С начертанным на хоругви вудиалленовским «комедия — это трагедия плюс время», программа «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» показывает вам жизнь в пропорции один к одному и казнит угрюмость презрением, улыбкой и смехом.

В зрительской и артистической среде к программе нашей колоссальное доверие — абсолют.

Каждый гость так или иначе, в той степени или в иной степени являет собой нагляднейшую персонификацию эпохи, а я виртуозно помогаю людям забыть про «унылые пределы бескрылой жизни».

Кто не согласен с тем, что эта программа — самая светлая и добрая в мире, тому я по-доброму желаю двухполюсного протезирования тазобедренного сустава.

И, натурально, я был бы каином, когда б приписал успех себе одному.

Принципиальный для меня момент — прославление команды; момент, проистекающий из имманентного свойства — умение и даже потребность быть признательным.

НАТАЛИЯ БОГДАНОВА (ПРОТОМЕТАБЕСТИЯ), НАТАЛИЯ ОВЧАРОВА («Охотник за головами»), АЛЕНА СЕДЛЕР (БЕЗУПРЕЧНАЯ), ЕКАТЕРИНА БОРОВЛЕВА (СУДЬБОНОСНАЯ), ГЕННАДИЙ ЛОБАНКОВ («Содерберг»), RАВINКISА («ВЕТЛИЦКАЯ», «ЮАР»), МАРИНА («Пальчики оближешь»), ПОЛЬСКИЙ ОПЕРАТОР ВОЛЬСКИ, СВЕТА (АРХИТЕКТОР), СВЕТА (ПОЛУАРИСТОКРАТКА), множественные кабальеро и дуэньи (обслуживающий персонал): мне везет на светлых людей, обладающих небывалым даром полносердечия.

И все эти люди работают в М-РRОDUСТIОN.

В непростые времена, временами испускающие зловоние, почти все время держащие нас в тех самых рукавицах, нас не обморочить; досуг ли нам тратить себя на ламентации.

Лучше уж самим жить с достоинством и другим помочь.

«СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!», КАНАЛ ТВ ЦЕНТР, С З0-ГО АВГУСТА.