Валерий Комиссаров: «Шоу на канале «Ю» закроют»

Трансляция реалити-шоу «Дом-2»возобновляется с 19 апреля 2021 годана телеканале «Ю». В то же время автор и создатель проекта Валерий Комиссаров считает, что новое шоу неизбежно провалится, не продержавшись в эфире даже до осени. О том, почему это произойдет, телепродюсер рассказал в интервью.

— Валерий Яковлевич, имеете ли вы какое-то отношение к перезапуску «Дома-2» на телеканале «Ю»?

— Слава Богу, никакого отношения к этому не имею!

— Почему, ведь вы же создали это реалити-шоу и успешно продюсировали его первые десять лет?

— Именно поэтому! После того, как я перестал заниматься «Домом-2», к сожалению, его популярность у зрителей стремительно пошла вниз и телеканал ТНТ официально объявил о закрытии «Дома-2» из-за низких рейтингов и падения интереса рекламодателей.

— Тогда что же, по вашему мнению, ждёт «Дом-2» на телеканале «Ю»?

— Ответ очевиден: то же, что и на ТНТ, только гораздо быстрее. «Дом-2» сейчас – это две половинки «Титаника», которые лежат на дне. Их достали, подкрасили надпись «Титаник» и сейчас запустят в плавание.

— Но ведь, судя по рекламе, зрителям обещают обновление…

— Согласен, это новый «Титаник» – но с тем же результатом. Здесь все предельно просто – «Дом-2» мой авторский проект, и без меня у них ничего не получится. Потому что всё, что они делали без меня, неминуемо и всегда проваливалось. Давайте вспомним, что они делали в рамках «Дома-2»? Была «Школа танцев», «Школа театрального мастерства», «Клуб веселых дураков», «Новости Дома-2 в стиле МТV», «Спаси свою любовь», «Остров любви» и ещё много чего. Где это всё? Осталось в эфире только обновленное «ББ шоу», пока вышло только 15 выпусков, посмотрим, сколько десятилетий оно продержится на ТНТ после полуночи? Кроме того, они перебрали бессчетное количество ведущих, включая даже Сашу Спилберг, у которой по 6 миллионов подписчиков в инстаграме и YouTube, а где результат?

— Валерий Яковлевич, насколько нам известно, сразу после закрытия «Дома-2» в прошлом году вы предлагали выкупить права на производство этого реалити-шоу, которое вы же сами и придумали. Что из этого вышло?

— Все верно, я отправил официальное письмо на ТНТ с предложением выкупить права. Ответа не последовало.

— Как вы думаете, почему все начинания и изменения, которые делались на «Доме-2» уже без вас в качестве автора и продюсера, не имели успеха?

— Ответ заключён в вашем вопросе: потому, что всё это они делали без меня. Причин миллион, после того, как я перестал заниматься «Домом-2», там посыпалось всё. Давайте вспомним, хотя бы одну появившуюся новую звезду уровня Собчак, Бородиной, Бузовой, Водонаевой, Бони, Мая, Меньщикова, Солнцева и многих других, которых открыл и выбрал лично я. Назовите, пожалуйста, хотя бы одну фамилию за шесть лет? Кстати, даже фамилию для Ксении Бородиной, которую я очень уважаю, придумал тоже я! Она работала у меня редактором на шоу «Окна с Дмитрием Нагиевым», автором и продюсером которого я являлся. Между прочим, даже слоган «Построй свою любовь» я придумал тоже, как игру слов «строить любовь, это как строить дом».

— Генеральный директор телеканала «Ю» Наталья Радько в своём недавнем интервью сказала, что рассчитывает на очень хорошие и долговременные рейтинги «Дома-2». Что вы думаете по этому поводу?

— Я искренне был бы рад, если бы её надежды оправдались, но я не вижу, как это часто говорят в американских фильмах, ни одной причины для этого. Когда я запускал «Дом-2» семнадцать лет назад, я лично проводил кастинг ежедневно в течение пяти месяцев. Сейчас для «Ю» всех новых участников набрали за две недели. Если они не могли найти перед закрытием «Дома-2» на ТНТ новых суперзвёзд за шесть лет, почему это должно у них получиться за 14 дней? Кроме того, я точно знаю ещё пару десятков причин того, что на «Доме-2» сейчас не так. А Наталье Радько я лично пришлю ящик дорогого шампанского, если «Дом-2» продержится на «Ю» до 1 сентября. Скорее всего, окончательное закрытие «Дома-2» произойдёт гораздо раньше – в течение полутора месяцев, максимум трёх.