{ 7 ноября 2020 }

Кличко – украинский Собянин

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Переизбрание Кличко на пост мэра Киева с точки зрения медиа — интересный случай. Каждую неделю Кличко представляют полным придурком в юмористических шоу, связанных с действующим президентом, на самом популярном телеканале, а он выигрывает выборы в первом туре (пусть и с минимальным отрывом от 50%).

Если Кличко продержится до конца срока, то повторит рекорд постсоветского времени — 11 лет во главе Киева. За всю историю больше городом руководил только коммунист Алексей Давыдов в послевоенные годы — он умер на посту на 16-й год работы.

Кличко ещё молод, 49 лет, может замахнуться на целую “эпоху Кличко в Киеве”. В каком-то смысле он украинский Собянин — тоже делает ставку на развитие городской среды: парки, платные парковки, система видеослежения, МФЦ, реконструкция ВДНХ, перекладывание тротуарной плитки, снос ларьков, удаление уличной рекламы, фестивали, велодорожки, электробус и новые станции метро.

В Киеве есть даже аналог моста Зарядья — стеклянный мост через Владимирский спуск. В планах и реновация хрущевок. Как говорят в титрах, все совпадения случайны, но как здесь не поверить в братство народов.

Методичка


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