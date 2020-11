Принудительная контрацепция женщин

Новый прекрасный мир подкрадывается бесшумно и незаметно. Но черты его проступают всё более чётко.

В парламент Нидерландов внесено предложение о принудительной контрацепции женщин, которые не могут должным образом ухаживать за ребёнком из-за зависимости, психического заболевания или умственной отсталости. Предложение было подано Постоянным комитетом по принудительной контрацепции (Child Care and Protection Board and the Public Prosecution Service) во главе с бывшим судьёй по делам несовершеннолетних и бывшим вице-президентом окружного суда Роттердама Сес де Грот.

Не нужно думать, что это бессмысленное заявление какого-то выжившего из ума пенсионера, попавшее в газеты исключительно из-за своей скандальности. Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге благожелательно охарактеризовал инициативу как «очень сложный и деликатный вопрос»:

«Ситуации, в которых некоторые дети появляются на свет, можно назвать откровенно тревожными. Вот почему я и буду оставаться сторонником предотвращения «уязвимого материнства» (vulnerable parenthood). В некоторых случаях рекомендуется вообще предотвратить беременность».

Мы всегда думали, что прогрессивная Голландия (то есть теперь это официально Нидерланды) — оплот суперлиберализма в западном мире и вообще всего самого нового и современного. Мы не ошибались.

Только теперь суперновое направление в законодательных европейских трендах — это изрядно подзабытая за 80 лет евгеника, которая, как казалось, закончилась 9 мая 1945 года в Берлине. Оказалось, нет. И что-то подсказывает, что эта и подобные ей законодательные инициативы получат в ближайшем будущем немалую поддержку в единой Европе.

Либеральная идея в своём развитии пределов не знает. И обычно яростное стремление во что бы то ни стало построить «светлое будущее» быстро заканчивается концлагерем, в который приходится загонять тех, кто для будущего недостаточно хорош.