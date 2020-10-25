Нас тупила осень.

Степа Ледков, Митя Блинов и Женя Бабенко 16 сентября пройдут по улицам Петербурга, передавая всем окружающим «Настроение осень». Экранизацией нового сингла группы «Марсель» займется известный клипмейкер Александр Игудин. Александр не первый раз будет работать с «Марселем» – несколько [Читать...]

Экс-участник группы «Дискотека Авария» Николай Тимофеев, выступающий сейчас псевдонимом Нико лайТ, выпустил новую танцевальную версию видеоклипа «Моя осень» в ремиксе DJ Noiz. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию агентства InterMedia, сюжет видео остался прежним – герой Николая [Читать...]

“Новый Взгляд” – моя любимая газета. Поэтому мне очень хочется поделиться с ней своим настроением. Я хоть и не Пушкин, но осень люблю. Особенно такую, которая стоит на дворе уже несколько недель. Тихая, недождливая (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить), [Читать...]

“ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ” НА ФОНЕ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО “Осень жизни” бывает разная. Она у каждого своя. Кто-то отдает всего себя работе, оставаясь до последнего дыхания, что называется, в строю. Для иных предел мечтаний – по выходе на пенсию [Читать...]