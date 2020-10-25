{ 25 октября 2020 }

Нас тупила осень

Рубрики: [Фейсбук]  

Нас топило лето,

Нас тупила осень.

На фига нам это? –

У кого мы спросим?


С неба снегом дышит

Ночи покрывало.

Уезжает крыша

С Курского вокзала.


У билетной стойки

Проездной оформив,

Вот она, тихонько

Тронулась с платформы.


Облака гурьбою

Двинулись по следу.

Тихо сам с собою

Ты ведешь беседу.


Что стоишь, качаясь,

При честном народе?

Ты не Уго Чавес –

Кто тебя проводит?


И уже, похоже,

Даже выпив «чивас»,

Ты понять не сможешь,

Как это случилось?


Крикнешь: — Ради бога!

Люди! Рыбы! Лоси!

Не судите строго,

Нас тупила осень!


Только вот едва ли

Кто тебя услышит.

Зябко на вокзале

Без зонта, без крыши.


Хоть сожмись, хоть съежься –

Не поможет это…

Жизнь, куда несешься? –

Не даёт ответа.

26.10.18

Александр Вулых


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