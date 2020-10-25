Нас топило лето,
Нас тупила осень.
На фига нам это? –
У кого мы спросим?
С неба снегом дышит
Ночи покрывало.
Уезжает крыша
С Курского вокзала.
У билетной стойки
Проездной оформив,
Вот она, тихонько
Тронулась с платформы.
Облака гурьбою
Двинулись по следу.
Тихо сам с собою
Ты ведешь беседу.
Что стоишь, качаясь,
При честном народе?
Ты не Уго Чавес –
Кто тебя проводит?
И уже, похоже,
Даже выпив «чивас»,
Ты понять не сможешь,
Как это случилось?
Крикнешь: — Ради бога!
Люди! Рыбы! Лоси!
Не судите строго,
Нас тупила осень!
Только вот едва ли
Кто тебя услышит.
Зябко на вокзале
Без зонта, без крыши.
Хоть сожмись, хоть съежься –
Не поможет это…
Жизнь, куда несешься? –
Не даёт ответа.
26.10.18