Методика смены пола

Я убит и раздавлен. Несправедливостью этого мира. У меня животрепещущий вопрос к глобалистам. И в частности к мировой закулиске.

Доколе? Почему они сконцентрировались на перемене пола сразу у человека? А где апробация на животных? На курах — где? Почему такая недоработка?

Объясняю ситуацию. Наша бабуля в извечной тяге к свежим куриным яйцам купила десять цыплят. Десять.

Все лето мы их кормили. Из них получилось — две курицы и восемь петухов. Восемь, Карл!

Сейчас в курятнике бедлам. Петухи дерутся и гоняются друг за другом. Две курицы в такой нервной обстановке отказались нести совсем. Я их понимаю.

Но я не понимаю, почему нет методик по перемене пола. Заранее мы бы провели просветительскую работу с будущими петухами. Уговорили их стать курицами.

Или хотя бы трансвеститами. Чтобы хоть драки не устраивали. Гормонами потушили петушиный норов.

А сейчас? бабуля намекает на справедливый топор. И плотоядно смотрит в мою сторону.

нет, я конечно люблю лапшу. Но ведь можно было бы обойтись малой кровью. Если бы мировая закулиса вовремя подсуетилась. Методики сбросила. Объяснила..

А так — сплошные недоработки. Я возмущен несправедливостью и недальновидностью этих глобалистов.

Сяду письмо писать — на деревню… Соросу..