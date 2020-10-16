Нет, он не уехал на Гавайи –
Просто вновь минуты торопя,
Где-то у платформы «Беговая»
Убежать стремится от себя.
Может, он далек от лучшей формы,
Может, с головою нелады,
Но плутают сбоку от платформы
Жизни бестолковые следы.
Всё уже проиграно на свете,
Но по бровке марафонских снов
Всё бегут, всё убегают эти
Двое непутевых бегунов.
Всё вокруг — мираж или химера,
Лишь сверкают в отблесках росы
Кеды сорок третьего размера,
Майка и семейные трусы.
Мимо проплывают электрички,
Посылая им физкультпривет,
Вспыхивают окна, словно спички,
Рассыпая ненадежный свет.
Где-то там, за сумрачным откосом –
Спелый сок от сорванной звезды
И песок с бананом и кокосом
В качестве награды за труды.
Где-то там, за финишной чертою,
Где-то там, за морем, поутру,
Где-то там, за сорванной звездою,
За огнем, дрожащим на ветру.
Где-то у платформы «Беговая»
От себя сбегает человек.
Он еще поедет на Гавайи –
Дайте только выиграть забег.
1996 г.