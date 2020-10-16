Нет, он не уехал на Гавайи –

Просто вновь минуты торопя,

Где-то у платформы «Беговая»

Убежать стремится от себя.





Может, он далек от лучшей формы,

Может, с головою нелады,

Но плутают сбоку от платформы

Жизни бестолковые следы.





Всё уже проиграно на свете,

Но по бровке марафонских снов

Всё бегут, всё убегают эти

Двое непутевых бегунов.





Всё вокруг — мираж или химера,

Лишь сверкают в отблесках росы

Кеды сорок третьего размера,

Майка и семейные трусы.





Мимо проплывают электрички,

Посылая им физкультпривет,

Вспыхивают окна, словно спички,

Рассыпая ненадежный свет.





Где-то там, за сумрачным откосом –

Спелый сок от сорванной звезды

И песок с бананом и кокосом

В качестве награды за труды.





Где-то там, за финишной чертою,

Где-то там, за морем, поутру,

Где-то там, за сорванной звездою,

За огнем, дрожащим на ветру.





Где-то у платформы «Беговая»

От себя сбегает человек.

Он еще поедет на Гавайи –

Дайте только выиграть забег.

1996 г.