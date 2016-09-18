{ 18 сентября 2016 }

Трансгендеры возмущены переменой пола Мишель Родригес

Рубрики: [Кино]  

Новый фильм режиссера Уолтера Хилла «(re)Assignment» («(Пере)назначение») возмутил сексуальные меньшинства. Картина была представлена 11 сентября 2016 года на кинофестивале в Торонто, и в ней рассказывается о наемном убийце по имени Фрэнк Китчен, которому насильно проводят операцию по перемене пола. Фрэнк (его играет Мишель Родригес, появляющаяся в кадре с бородой) убивает брата известной сумасшедшей женщины-хирурга по кличке Доктор (Сигурни Уивер), которая в качестве мести превращает его в женщину.

Guardian уже назвал «(re)Assignment» претендентом на худший фильм года, «сделанный с таким ошеломительным идиотизмом, что он заслуживает изучения будущим поколениями, чтобы они могли понять, как такое вообще можно было снять». Но гораздо сильнее кинокритиков возмутились представители ЛГБТ-сообщества. В социальных сетях они назвали его «трансфобным» и заявили, что операция по перемене пола не должна эксплуатировать в качестве сюжетообразующего момента да еще с таким криминальным акцентом. Известная активистка Элизабет Мари Ривера опубликовала в сети фотографию Мишель Родригес в образе с нелестным комментарием и призывом бойкотировать фильм.

Режиссер Уолтер Хилл («48 часов», «Воины», “Чужой”) заявил в свою очередь, что никого не хотел оскорбить, более того, в съемочной группе были люди, которые и сами имели дело с «изменением биологических органов»:

- Я всего лишь рассказчик, а это – всего лишь история, основанная на нуар-комиксах. Не понимаю, почему она вызвала такие чувства. И многие женщины говорили мне после просмотра, что фильм их вдохновил.

Исполнительница главной роли Мишель Родригес в очередной раз заметила, что сама принадлежит к ЛГБТ-сообществу, поскольку является бисексуалкой, и не могла бы допустить в своем образе чего-либо недопустимого для «своих».

- Конечно же никто никого не собирался оскорбить, унизить и опорочить, – подвела черту Сигурни Уивер. – Ребята, это не фильм студии Disney. Это нуар.

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