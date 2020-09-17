Никогда не поздно

ПРОЛОГ

С благоговением отношусь к любой погоде, благоговею пред каждым сезоном.

И это благоговение озаряет жизнь мою.

Мы все рождены с честолюбием, равным нашим дарованиям.

Не тратьте себя и время попусту; прочтите, например, мой блестящий очередной обзор: как всегда, он придает мыслям энергию.

ФИЛЬМЫ

«ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА», «ОДАРЕННАЯ»

Начну с «Одаренной».

С КРИСА ЭВАНСА, сыгравшего главную роль.

Вы наверняка знаете его по роли Капитана Америка из бесконечной саги «Мстители». И наверняка же, благо знаете, разделяете мой скепсис, который владел мной до этого фильма, где он играет парня, взявшегося опекать племянницу после суицида сестры.

Даже по синопсису понятна, что речь про непростой фильм и непростую роль.

Фильм светлый, артист тонкий.

А «ЗП» — беспросветный фильм про маньяка.

Это тот же режиссер, что снял «На пределе» с Дианой Крюгер.

И здесь любопытны не детали изуверств, а режиссер смакует их, а то, как ему достало воли так жестоко высмеять Германию, показав ея страной бессердечных и грязных чудищ.

«ТЕПЛЫЕ ИСТОЧНИКИ»

Очень негромкий, очень теплый, очень качественный фильм про Президента Рузвельта с КЕННЕТОМ БРАНА в главной роли.

Про тот, допрезидентский период его жизни, когда он боролся с полиомиелитом, который чуть не доконал его.

Обещаю, вы будете изрядно удивлены, какая, оказывается, масштабная актриса САМАНТА НИКСОН из «Секса в большом городе».

Есть подозрение, что такой возвышенный фильм никогда не снимут ни о Ельцине, ни о Путине.

«ПАРЕНЬ И ЕГО ПЕС»

ДОН ДЖОНСОН, только начинающий, и говорящий пес.

Про фильм говорят, что культовый, а я вам говорю: чистой воды делирий.

«ДЕ ПАЛЬМА», «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»

Стыд и срам, если вы не знаете, кто такой БРАЙАН ДЕ ПАЛЬМА.

Это вам не какой-нибудь буффон, а режиссер шедевров «Лицо со шрамом» и «Путь Карлито».

Жребий благоволил ему прежде, и он был в изумительной форме, сейчас снимает бестолочь, и то редко, но ведь магистральное свое кино он уже снял, и мы должны быть ему за это благодарны.

В фильме он сам рассказывает о себе, своем методе, фильмах.

Есть еще фильм «Неприкасаемые» с Шоном Коннери и Энди Гарсиа, которого обожают отарики и гетеры с мегерами всего мира.

А в «Чае с Муссоллини», который снял не абы кто, а Дзеффирелли, прелестны ШЕР в роли добросердечной эринии и МЭГГИ СМИТ, которую все обожают со времен «Аббатство Даунтон».

Светлое кино.

«ЧЕРНАЯ БАБОЧКА»

ДЖОНАТАН РИВ3 МАЙЕРС иррационально хорош, АНТОНИО БАНДЕРАС в роли серийного убийцы на диво органичен, но рекомендовать фильм я не буду по причине того, что даже две крепкие актерские работы не делают его менее заурядным.

«СТИВ ДЖОБС»

Понятно, про кого.

Тут главное — кто работал над фильмом.

А работал ААРОН СОРКИН — для меня такая же сакральная и тотемная фигура, как для русского народа ВАСИЛИЙ ТЕРКИН.

Я благоговею перед Соркиным; его драматургия придает фильмам и сериалам энергию, помогает им обрести мотор.

ФАССБИНДЕР хорош, но что бы он сделал без сценария Соркина?!

«ОПАСНАЯ ИГРА СЛОУН»

Мне очень нравится ДЖЕССИКА ЧЕСТЕЙН.

Здесь она играет лоббистку, для которой нет ничего святого.

Блестяще играет.

«БОСИКОМ ПО ПАРКУ»

Ну, фильм, конечно, не субститут смысла жизни, но может порадовать гедонистов.

А я просто полюбовался ДЖЕЙН ФОНДОЙ И РОБЕРТОМ РЕДФОРДОМ, просто смотреть на которых само по себе проявление гедонизма.

«КОЛЫБЕЛЬ БУДЕТ КАЧАТЬСЯ»

А вы думали, ТИМ РОББИНС — актер, и только? Тот самый, что в баснословном фильме «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» сыграл главную роль? (Еще жертву Шона Пенна в «Таинственной реке»).

ТР, вообще-то, серьезный режиссер, это его кино, серьезно, про революцию и эволюцию людей во время революции.

«ИКАР»

Во всякую эпоху и при всяких обстоятельствах правдорубов ценили, но РАДЧЕНКОВ — какой-то уж слишком, чрезмерно мерзкий правдоруб.

Допинг — это низменно, бесчестно, кто ж спорит, но этот докфильм, страждущий заурядностью, получил «ОСКАРА».

ЗА ЧТО?

«GIММЕ DАNGЕR»

ДЖИМ ДЖАРМУШ — про ИГГИ ПОПА, в кадре похожего на человека, очень впечатленного пастернаковской строчкой: «Февраль Достать чернил и плакать.»

И его неувядаемость, и его неуемность, и его максимы-все это интересно в высшей степени.

ИП в моих глазах-безусловный знаменосец доподлинного рока, воплощение самой его, рока, сути.

Он безусловно прекрасен своей дикой, горячечной мужлановской красотой.

Можно не любить, но не восхищаться тем, что человек всю свою предлинную жизнь не предал себя и не изменил своим убеждениям, — не восхищаться этим невозможно.

СЕРИАЛЫ

«ПОЛЫНЬ» («УОРМВУД»)

Мощнейший сериал, скорее, документальный фильм о гнусностях ЦРУ; пронзительный нарратив от лица человека, чьего отца убило ЦРУ.

Что бы сделали с тем, кто осмелился бы снять подобный фильм о КГБ?

«ЛЮБОВНИКИ»

Ну что тут скажешь?

ЛЮБАЯ интрижка — это субституция кукушки ястребом.

«ШЕСТЬ»

Блестящая мини-эпопея про «морских котиков», про их фрустрации и понимание ими высшего смысла своей профессии.

Ничего эзотерического, ничего энигматического: ты либо пацан, либо баран.

«ТЮРЬМА ОЗ»

Баснословный сериал.

“В небе ли меркнет звезда,

Пытка ль земная все длится,

Я не молюсь никогда,

Я не умею молиться”.

МУЗЫКА

РОБЕРТ ПЛАНТ. «САRRY FIRЕ»

Такой достославный ветеран — и такой бесславный, бесцветный, безвкусный альбом.

Выслуга лет и ветеранский статус не тождественны качеству.

Можно послушать разок. Например, когда обнаружишь, что просрал день и захочешь себя пожалеть.

НОЭЛЬ ГАЛЛАХЕР и его «НIGН FLYING ВIRDS»

Альбом для адептов квиетизма и резиньяции.

Ничего интересного.

В 90-ые, когда этот самый Ноэль вместе со своим братом Лианом колесил по свету в составе группы «Оаsis», то группу превозносили так, будто речь шла о «Битлз»; даже сравнивали с ливерпульцами.

Но и тогда братовья были скуловоротными чмырями.

ГАРРИ СТАЙЛЗ. «FINЕ LINЕ»

Я уже отзывался об этом альбоме и повторю: он не поменяет молекулярный состав сердец и умов, но паренек оный определенно и положительно заслуживает похвалы: за дерзость, за то, что пытается расти.

Он не останавливается, а это очень ценно.

Правда, хоть я его и удостоил звания «паренек», жантилен он до невозможности.

«ОТIS RЕDDING SINGS SОUL»

Что такое музыка «соул»?

В первую голову — это правильный градус надрыва.

Вот это легендарное существо правильно надрывалось.

«ВАSТILLЕ». «WILD WОRLD»

На обложке два заурядных шкета.

Я про них прочитал один восторженный отзыв, где было слово «КУЛЬТОВЫЕ».

21 композиция, я все ждал: когда? Когда?? Когда?!

Ответ: никогда.

Если эти ребята культовые, то Шер — сестра Татьяны Навки, а Дмитрий Глуховский — создатель Корчагина Павки.

Они, может, и любят музыку, но это чувство очевидно не взаимно.

БОБ ДИЛАН. «SНАDОWS IN ТНЕ NIGНТ»

Для того чтобы понять и — если это дело вообще сбыточное — возлюбить то, что сочиняет и исполняет лауреат Нобелевской Премии Боб Дилан, надо «преодолеть броню рокового внутреннего сопротивления».

У меня не получается.

АLIСЕ МЕRТОN. «NО RООТS»

После выхода дебютного не альбома даже, а сингла критики писали, что эта канадка мощная, как Адель, и что слава ее — это фатум (неизбежность).

Но время идет, но время летит, и чего-то я не слышу осанн в ее адрес.

Да, высокодаровитая, но Сергей Светлаков тоже высокодаровитый, а вы посмотрИте его якобы страшное шоу на СТС. Упадок духа глубокий, а не шоу.

Адель есть Адель, а шоу могу вести токмо Я.

ГЛОРИЯ ЭСТЕФАН. ЛУЧШЕЕ

SОРНIЕ В. НАWКINS. ЛУЧШЕЕ

Тетя Глория — тетя известная, какое-то время даже нежилась в ранге «культовой», я запомнил ее кипучим пострелом в юбке, время от времени певшим сусальные баллады.

Ностальгия — вот для чего ее слушать надо.

А вот про СОФИ я ничего не знал.

Довольно про нее будет сказать, что певунья она недокучливая.

Но такие песенки, инфицированные виртуозными аранжировками, испаряются из сознания после первого же прослушивания.

МАRК КОZЕLЕК. «SINGS FАVОRIТЕS»

Паренек, перепевший классику, явно переоценивает свой дар интерпретатора, но альбомчик обаятельный, как программа “КАКОВО?!” (подписывайтесь).

ЦЕРЕМОНИИ

«ОСКАР»-2020

Все приличные люди нынче ходят с МАМАМИ; это я одобряю (горячо).

Но политкорректность, ложно пОнятая, истощит чье угодно терпение; это я не одобряю (горячо).

Но мой БРЭД ПИТТ получил по заслугам, а он для меня всегда был — «дитя добра и света», весь.

И финал тарантиновского кунштюка — это мощно, как программа “КАКОВО?!”.

«ГРЭММИ» 2020

Вы посмотрИте выступление «ДЖОНАС БРАЗЕРС»: не самая выдающаяся группа — а уровень вокала такой, что мурашки.

И, конечно, АЛИША КИС в качестве ведущей неизреченно хороша.

ТНЕ ВRIТ АWАRDS 2020

Идет вдвое меньше американской церемонии.

Больше достоинств я не наблюл.

Окромя, конечно, выступившего в финале РОДА СТЮАРТА.

ЭПИЛОГ

Иррациональный контекст времени поменял все знаки — и люди насилу ладят с жизнью, справляются с ней, внушая себе про эту самую жизнь, что она нескладная, не удалась.

Но надо внушить себе иное: никогда не поздно.

Можно даже начать переделывать себя и жизнь свою сразу после чтения этого обзора.

Судьба благоговеет пред храбрецами глубокими.