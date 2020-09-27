Стив Мартин и Роберт Де Ниро поженили своих детей

Премьера мини-фильма «Отец невесты 3» состоялась на официальном YouTube-канале Netflix. По сюжету большая семья Бэнкс собирается вместе по важному поводу, правда, в соответствии с современными реалиями — в видеочате. К своим ролям вернулись Стив Мартин (Джордж), Дайан Китон (его жена Нина), Кимберли Уильямс (их старшая дочь Энни), Джордж Ньюберн (ее муж Брайан), Киран Калкин (брат Энни Мэтти). Подросшую младшую дочь Джорджа и Нины Меган сыграла Флоренс Пью, а их внука Джорджи — Бен Платт (оба ребенка появились на свет в один день в финале фильма «Отец невесты 2»). Оказалось, что собрал их Мэтти, который решил устроить виртуальную свадьбу со своей девушкой Рэйчел (ее сыграла Александра Шипп), она врач и находится на карантине. На торжество решают также пригласить отца Рэйчел (в этой роли появился Роберт Де Ниро) и давнего друга семьи Бэнкс — распорядителя свадеб Фрэнка (Мартин Шорт), который и проводит церемонию онлайн.

26-минутный фильм, с фрагментами из первых двух частей «Отца невесты» и с предисловием в исполнении Риз Уизерспун, был снят не только для увеселения публики, но и в благотворительных целях. Во время трансляции можно было перечислить деньги в World Central Kitchen — некоммерческую неправительственную организацию, занимающуюся обеспечением питанием жертв стихийных бедствий, а сейчас помогающую пострадавшим от эпидемии коронавируса.