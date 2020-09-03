Интеграция с Белоруссией

Два года назад я был с Володиным в Бресте на парламентском мероприятии. Общался там с министрами правительства РБ и вице-спикерами парламента. Разговор был вот какой. С их слов (то есть мопед не мой).

Интеграция — будь то в рамках ЕвразЭС, Таможенного союза, ОДКБ или Союзного государства — это фасад, за которым много сложной механики. Для России это означает делегирование части полномочий на уровень надгосударственных структур, но по факту это никогда не так. Есть наше российское правительство, есть его финансово-экономический блок, который непрерывно занимается всяческой регуляторикой — в том числе инициируя новые законы (которые Дума, как правило, принимает в ускоренном режиме). Каждое такое регуляторное изменение так или иначе затрагивает партнеров по интеграционным объединениям — как минимум в том смысле, что если в России регулирование поменялось, а в Белоруссии нет, то наши системы стали несколько различаться. Но никаких системных механизмов, позволяющих при разработке новых законов хотя бы учитывать интересы партнеров по интеграционным объединениям, в России нет и не предполагается. Что и понятно: объектом управления для российского правительства является только российская экономика, всего остального оно просто «не видит». Все, что остается тем же белорусам — собирать из каких попало источников информацию о том, что еще напридумывали нового в Белом Доме, и вырабатывать стратегию — как вообще к этому относиться и как на это реагировать.

В этом смысле можно сколько угодно костерить Лукашенко за то, что для него интеграция это только красивые слова, а на самом деле он пытается сидеть на всех стульях сразу (что отчасти правда). Но по факту никакой реальной интеграционной механикой в рамках именно СГ (в отличие, кстати, от ТС/ЕвразЭС) никто никогда не озаботился, и это больше вопрос к России, чем к нему. Честнее было бы с самого начала сказать, что мы видим единственный вариант интеграции — это вхождение Белоруссии в РФ «белорусским федеральным округом» и не плодить фантомных, неработающих структур. А если этот вариант признается политически невозможным, то и ликвидировать те, что есть.

Помню, я тогда задумался. В принципе, глядя из нашего Белого Дома, как раз самое логичное именно что послать их к черту — мы тут российской экономикой рулим, не до вас, братья-славяне. Но ведь нельзя сказать, что в последние годы они как-то прям вот высокоэффективно ею рулили, и что все эти перманентные судорожные «маневры» способствовали у нас какому-то невиданному росту. Может, даже и лучше было бы наоборот — безотносительно даже к Белоруссии и прочей интеграции, объявить мораторий на законодательные новеллы в экономике, оставить все как есть на какое-то время. Например, под соусом — вот, мы тут готовим всякую разную интеграцию (будет она в действительности или нет, другой вопрос) — поэтому пусть все пока останется как есть. Все равно в нашем нынешнем законодательстве — поправки к поправкам в поправки к поправкам — уже черт ногу сломит и никакой юрист никогда не разберется.

А там, глядишь, и про интеграцию что-то придумается. Если останется, с кем вообще интегрироваться.