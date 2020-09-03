Всякая пропаганда для пользы дела обязана представлять своего противника одновременно и очень сильным — и очень слабым, и сверх всякой меры ужасным — и в то же время нелепым.

А потому естественно, что наш кровавый режим в изображении заграницы и местного клуба любителей заграницы — с одной стороны, всех убил, всех отравил, со всеми расправился, выбрал Америке президента, рассылает по Англии яды, шатает европейскую демократию, сеет хаос, волнения, кибератаки и перевороты, частично оккупировал несколько послесоветских стран, ведет несколько коварных войн на Ближнем Востоке, коррумпировал весь мировой спорт, уничтожил в России демократию, свободу, суд, прессу, парламент, партии, саму мораль, и везде в мире ухитрился протащить каких-то своих ставленников, шпионов и темных симпатизантов.

Но, с другой стороны, всем-то у нас в России заправляют криворукие идиоты, которым что ни поручи — все проваливают, отравить-то никого толком не могут, и вечно несут какую-то чепуху, так что никто их не поддерживает, ну смешные же люди, жалкие уголовники, обезьяны, все-то у них из рук вываливается, включая ракеты, сплошная архаика, средневековье, отсталая бензоколонка, даже и три копейки хитрости — это не про них, ну, одного «Новичком» — скандал, а потом и другого тем же «Новичком», так это вам кажется, что это глупо, что так не бывает, а они такие тупые, что им и так сойдет, а чего вы хотите, рабская же страна, отрицательный отбор.

И хочется тихо спросить: позвольте, господа, так все-таки трусы или крестик? Шомпола или красные банты? Сатанинская вездесущая сила или никчемная бессмысленная слабость?

Но пропаганда вопросов не слышит.

Она слишком громко орет.