Пропаганда – это когда кто-то нарочно наврал, но иногда вранье бывает особенно вредным и абсурдным.

И сейчас это рассказы доверчивым людям в телевизоре (да и не только) про то, что Россия воюет в Сирии, чтобы “остановить терроризм на дальних подступах”.

К сожалению, у терроризма не бывает никаких “дальних подступов”.

Эти самые подступы, очевидным образом взятые из предвоенной, 1930-х годов изготовления риторики про то, как мы победим врага далеко и малой кровью, – бывают у регулярной армии традиционного государства, и в этом смысле в 1930-е они таки да, действительно были.

Вермахт двадцатого века – с его танками, генералами, очкастыми Гансами на мотоциклах и Гитлером в кожаном пальто – гипотетически можно было остановить за десять, за сто или за пятьсот километров от Москвы. В реальности, правда, случился самый тяжелый сценарий, но и другие имело смысл хоть обсуждать.

Но у “Гитлера” двадцать первого века, которым является хмырь в шлепанцах и с бомбой (автоматом, ножом, топором, грузовиком, чем попало), – нету “подступов”, потому что он не поедет к вам из Алеппо, Пальмиры, Мосула, Идлиба или Хомса на танке, в сопровождении пехоты и артиллерии, даже если вы однажды благоразумно решите оттуда уйти, а не гоняться за ним по пустыне вечно.

Он приедет к вам работать дворником, “к брату погостить”, на заправку, в кафе, куда угодно, и будет возиться там, вам незаметный, а потом вдруг остервенеет и, с криком про “Алку в бар!”, организует вам ад.

И в этом смысле взятие любых далеких восточных городов может, конечно, его дополнительно раззадорить – при помощи непонятной нам, восточной же пропаганды, – но остановить его колониальные войны не в состоянии.

Потому что настоящие “дальние подступы терроризма” – они не где-то в Алеппо.

Они здесь, у нас.

“Визы и пограничники” это подступы называются.

“Запреты и депортации” это подступы называются.

“Ограничения в доступе на рынок рабочей силы”, такой еще подступ бывает.

Ну а самая главная победа в войне с терроризмом называется – “возвращайтесь, ребята, домой, и больше сюда не приезжайте”.

И не нужно для этого где-то далеко-далеко воевать.

Да и врать тоже не нужно.