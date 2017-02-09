{ 9 февраля 2017 }

Пропаганда

Рубрики: [Фейсбук]  

Вот смотрите, как работает пропаганда.
Сейчас разные знаменитости патриотических взглядов фотографируются с плакатиками “Хватит убивать”.
И, если не думать, то все вроде бы хорошо – выступают против войны люди, что ж тут плохого.
(не надо, не надо думать, нежно шепчет пропаганда).
Но если заупрямиться и немножко подумать, то получается уже не очень хорошо.
К кому они обращаются?
К Украине, конечно.
Ведь не могут же патриотические знаменитости обвинять в убийствах Россию? Не могут.
И тут закрадывается предательская мыслишка.
Простите, а эти… ну, как их там.. Искандеры, Арматы, Бастионы, они куда делись? Сломались? Стоят на запасном пути, как Траурный Поезд В.И.Ленина?
А еще был некто Шойгу – он кем работает? И еще какие-то миллионы загадочных людей под названием siloviki, и все содержатся за счет секретных статей госбюджета. Они где? Играют в гольф? Делят мешки с наличностью? Никак не могут помочь Украине перестать убивать?
А еще, я помню, были хвастливые всякие надписи везде. “Можем повторить!” “На Берлин!” “Русские своих не бросают!”
Это был такой стрит-арт, да?
Или мы просто гуманисты и всегда только за мирные методы? А что тогда в Сирии делаем? Или к Аль-Багдади тоже с плакатиком пойдем? Нет? А почему?
А, там президент Асад разрешил. Ну хорошо. Но ведь тут – я точно помню! – тоже был законный президент Украины, об этом по телевизору говорили. И он тоже разрешил, еще бумажкой с этой просьбой трясли в ООН. И чего? Он разрешил, а вы постеснялись?
Или – ужасную вещь скажу – кто-то другой, кто-то, кого и назвать страшно, в Сирии разрешил, а тут запретил? Может, Обама? Выкрутил последнюю лампочку в подъезде и сказал, строго поглядев с лестницы на “Можем повторить!”: в Сирии повторяй, хрен с тобой, а в Донецке не повторяй, а то отшлепаю.
И как же так удивительно получается, что в наличии имеется огромная страна – с погонами всех чинов, с оружием всех калибров, с яхтой олигарха Мельниченко за 400 миллионов евро, которые он честно-пречестно заработал, с бесконечными спортивными автомобилями, на которых дети российских патриотов, молодые, извините за выражение, россияне катаются по Швейцарии, – а просить прекратить убивать все равно надо братскую Украину?
А вдруг она не согласится?
Я вам скажу, что тогда надо делать.
Надо аккуратно газетку подстелить, встать на колени – и попросить еще раз.
А потом еще.
И так до полной победы российского патриотизма.

Дмитрий Ольшанский


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