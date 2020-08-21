Опасный чай

А если бы Навальный в аэропорту не стал пить чай?

Если бы не зашел в кафе?

Сорвалась бы тщательно продуманная операция и исполнители стали бы с этой чашкой чая ездить за ним до следующего удобного случая?

А так вышло стройненько для версии, тем более, что люди видели Навального, пившего чай.

А вот не зашел бы он в кафе, а зашел бы, допустим, в туалет, где его тоже могли увидеть случайные люди.

А последствия были бы теми же.

И ведь не скажешь, что ручку двери или унитаз смазали «новичком», действующим лишь персонально на Навального.

А чай — самое удобное объяснение, но, по мне, не самое безоговорочно убедительное.

Выкарабкивайся, чувак!

Снова плохо к тебе относиться я стану, когда ты будешь здоровым.