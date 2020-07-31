Показушность и большое желание прилепиться

В Прилепина я сейчас — Боже упаси — тапок бросить не хочу. И так его закидали. Тапками. Поделом.

Кто-то пишет он трепло, болтун и вражина.

Нет, не вражина. Еще не достиг красной черты. Но вполне сможет. Хотя и там — во вражинах — будет метаться.

Есть такие люди (и их большое число) без внутреннего стержня. В какую форму их залей — тем и будут. И искренне будут в этой форме. Пока новая песочница не подвернется. Поденежней, поинтересней.

Один умный человек сказал, что высшая форма разума — это самоирония. Если это есть, то человек состоялся. Он не будет собой любоваться, выпячивать свое «я», демонстрировать свою исключительность.

У Прилепина это желание «удивлять» и «поражать» довлеет над всеми остальными. До смешного. У него нет меры. И не может быть меры, потому что соответствовать своим границам — это воспитание. Недаром же раньше аристократам внушали, что такое некомильфо и парвеню.

Вот поступки известного писателя и гуру — это чистой воды парвеню.

Венчание в донецком Храме. Во время боевых действий. Так трогательно. Так сентиментально. Народ рыдал от нахлынувших чувств. Невеста, то бишь немолодая молодая в венчальном уборе играла с подаренным пистолетом. Мужественный Захар там же вооружен до зубов. Так и ждал, что вороги накинутся в дикой злобе — и он будет отстреливаться.

Что это напоминало? Ну примерно то же самое, как истый пользователь «Одноклассников» выставляет фото в длинных трусах на фоне случайного Лексуса с восторженным жестом. Дескать, знай наших. Во как я живу — тут и море, тут и Лексус — и я в трусах.

Деталь? Мелкая черта характера? Вряд ли… Показушность и большое желание — влиться и прилепиться. Туда, где выгоднее. И все весело обставить — дескать, игра это все…

Я так развлекаюсь.. веселый я.

Крутанул театр Дорониной, облобызался с Бояковым в уста, пилит крутые гонорары как лит. сотрудник оного театра — и что? Он же писатель… Он же «за правду».

Сдал СВОИХ же — ну и что? он же такой «внезапный, такой противоречивый весь»… И опять же — это ЕГО правда.

Я думал, более циничной и мерзкой вещи, как в его последней книге, где облил грязью и попросту СДАЛ всех с ним находившихся — он себе не позволит. Ибо рванул в ГД. Но — увы.. Парвеню — есть парвеню

Для него это — нормальное явление. Он уже в другой формочке — и в другой песочнице. Перетек.