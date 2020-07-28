{ 28 июля 2020 }

Самое большое преступление митушниц

Рубрики: [Фейсбук]  

Полезное свойство митушниц состоит в том, что они так простодушны, что их тексты дают возможность любому, кто умеет читать, понять, что же случилось на самом деле.

Всего две блистательные цитаты.

Девушка жалуется:

“Я неоднократно сообщала Егору, что мне тяжело общаться с ним в условиях, когда он появляется только тогда, когда нужно ему, целиком игнорируя мое желание общаться, и прикрываясь нескончаемой работой.

Все бы ничего — я тоже не всегда сразу отвечаю, но он возвращался ко мне спустя две недели игнора с фразой вроде: малыш, прости, я замотался, давай у меня встретимся”.

Таким образом, жертва обвиняет насильника в том, что он мало с ней виделся, мало общался, со ссылками на работу игнорировал ее к нему стремление, ну совсем как в бородатом анекдоте про “а поговорить?”

Вот они какие, насильники-то.

Скучаешь по ним, а они заняты. Как такое простить?

Другая рассказывает про свой абъюз, а потом сообщает:

“В конце встречи я спросила его, есть ли такая возможность, показать ему мои книги. Дело в том, что еще в 12-15 лет я написала две книги о приключениях в стиле фэнтези. Их уже прочитало несколько литературных критиков, оставив только положительные отзывы. Думаю, писатели знают, как сложно опубликовать первые рукописи! Я протянула ему две книги (тираж 10 штук с ручными иллюстрациями). Удивительно, но он согласился их посмотреть”.

“В конце встречи”.

То есть человек вел себя грубо и неприлично, занимался с вами харассментом, вы оскорблены, вы травмированы, но, вместо того, чтобы встать и уйти, встать, сказать что-то резкое и уйти, встать, дать пощечину и уйти, вы вдруг говорите:

- А вы книжечки мои не могли бы прочесть?

И – удивительно! – абъюзер согласился!

Думаю, никаких пояснений не требуется. Все понятно и так.

Самое большое преступление митушниц состоит вовсе не в том, что они играют в Лидию Тимашук с мужчинами своего круга. Это очень скверно, но это еще не предел зла.

Самое большое зло состоит в том, что они создают тот лживый и плотный новостной фон, на котором чем дальше, тем больше будут теряться подлинные насильники, настоящие изнасилования и избиения женщин.

Так что давайте не забывать, что жизнь не исчерпывается писателями, которые не похвалили дамскую книжку, и журналистами, которые не ответили на девичью любовь.

Что где-то есть те, кому действительно плохо, те, на кого нападают, калечат, кому приходится заходить в темный подъезд или возвращаться с работы сомнительными дворами после электрички, кому не повезло встретить одичавшего работника ЖКХ или даже по наивности выйти замуж за алкоголика с буйными психозами или вполне холодного садиста.

Модное феминистическое кривляние кричит “волки-волки”: старается заслонить реальные проблемы вымышленными, растворить их в коллективном Шендеровиче и культе психотерапии так, чтобы уже по любому поводу наступило сплошное “не верю” и “неинтересно”.

Хочется, чтобы у них это не получилось.

Дмитрий Ольшанский


Похожие посты:


  1. «Самое большое простое число» — «Наверное, точно»

    2. «Самое большое простое число» — «Наверное, точно»

    2019, Believe   У группы «Самое большое простое число» постоянно какое-то горе от ума. Собственно, всё это началось ещё с выбора названия для коллектива: Кирилл Иванов и Ко сразу дали понять, что они люди непростые и странные. В [Читать...]


  2. «Самое большое простое число» выпустит диск в марте

    3. «Самое большое простое число» выпустит диск в марте

    Группа «Самое большое простое число» объявила дату выхода своего нового альбома. Диск, получивший название «Я думаю, для этого не придумали слово» выйдет 3 марта 2014 года. Сейчас пластинка уже доступна для предзаказа на iTunes. Оформившие предзаказ смогут сразу [Читать...]


  3. «Самое большое простое число» представило клип на придурочную песню

    4. «Самое большое простое число» представило клип на придурочную песню

    Группа «Самое большое простое число», только что выпустившая альбом «Я думаю, для этого еще не придумали слово», 7 марта 2014 года представил первый видеоклип к этой пластинке. Психоделический анимационный клип «Выходной» нарисовал Григорий Нелюбин, который  впервые в жизни взялся [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««