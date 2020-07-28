Полезное свойство митушниц состоит в том, что они так простодушны, что их тексты дают возможность любому, кто умеет читать, понять, что же случилось на самом деле.

Всего две блистательные цитаты.

Девушка жалуется:

“Я неоднократно сообщала Егору, что мне тяжело общаться с ним в условиях, когда он появляется только тогда, когда нужно ему, целиком игнорируя мое желание общаться, и прикрываясь нескончаемой работой.

Все бы ничего — я тоже не всегда сразу отвечаю, но он возвращался ко мне спустя две недели игнора с фразой вроде: малыш, прости, я замотался, давай у меня встретимся”.

Таким образом, жертва обвиняет насильника в том, что он мало с ней виделся, мало общался, со ссылками на работу игнорировал ее к нему стремление, ну совсем как в бородатом анекдоте про “а поговорить?”

Вот они какие, насильники-то.

Скучаешь по ним, а они заняты. Как такое простить?

Другая рассказывает про свой абъюз, а потом сообщает:

“В конце встречи я спросила его, есть ли такая возможность, показать ему мои книги. Дело в том, что еще в 12-15 лет я написала две книги о приключениях в стиле фэнтези. Их уже прочитало несколько литературных критиков, оставив только положительные отзывы. Думаю, писатели знают, как сложно опубликовать первые рукописи! Я протянула ему две книги (тираж 10 штук с ручными иллюстрациями). Удивительно, но он согласился их посмотреть”.

“В конце встречи”.

То есть человек вел себя грубо и неприлично, занимался с вами харассментом, вы оскорблены, вы травмированы, но, вместо того, чтобы встать и уйти, встать, сказать что-то резкое и уйти, встать, дать пощечину и уйти, вы вдруг говорите:

- А вы книжечки мои не могли бы прочесть?

И – удивительно! – абъюзер согласился!

Думаю, никаких пояснений не требуется. Все понятно и так.

Самое большое преступление митушниц состоит вовсе не в том, что они играют в Лидию Тимашук с мужчинами своего круга. Это очень скверно, но это еще не предел зла.

Самое большое зло состоит в том, что они создают тот лживый и плотный новостной фон, на котором чем дальше, тем больше будут теряться подлинные насильники, настоящие изнасилования и избиения женщин.

Так что давайте не забывать, что жизнь не исчерпывается писателями, которые не похвалили дамскую книжку, и журналистами, которые не ответили на девичью любовь.

Что где-то есть те, кому действительно плохо, те, на кого нападают, калечат, кому приходится заходить в темный подъезд или возвращаться с работы сомнительными дворами после электрички, кому не повезло встретить одичавшего работника ЖКХ или даже по наивности выйти замуж за алкоголика с буйными психозами или вполне холодного садиста.

Модное феминистическое кривляние кричит “волки-волки”: старается заслонить реальные проблемы вымышленными, растворить их в коллективном Шендеровиче и культе психотерапии так, чтобы уже по любому поводу наступило сплошное “не верю” и “неинтересно”.

Хочется, чтобы у них это не получилось.