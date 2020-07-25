Владимир Р. Легойда написал в своем телеграм-канале, что “Патриарх Кирилл благословил настоятельнице Покровского ставропигиального женского монастыря игумении Феофании (Мискиной) реализовать находящийся в ее владении автомобиль Mercedes Benz S-класса.

Предстоятель Русской Церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели”

Святейшему не “благославлять” ее надо было, а – отправить на покаяние в самый дальний и бедный монастырь “на дожитие”.

Вот тогда бы это была настоящая церковная политика.

А так – странная история со схиигуменом Сергием, который накраудфандил на целый Среднеуральский монастырь и которого пришлось лишить сана только когда скандал вышел за все мыслимые границы, включая токсичную Собчак.

Теперь – игуменья на S-Klass за 150 тысяч евро, которую Патриарх мягко пожурил вместо того, чтобы нейтрализовать репутационный ущерб, который эта история наносит Церкви.