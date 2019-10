«Самое большое простое число» — «Наверное, точно»

Группа «Самое большое простое число», только что выпустившая альбом «Я думаю, для этого еще не придумали слово», 7 марта 2014 года представил первый видеоклип к этой пластинке. Психоделический анимационный клип «Выходной» нарисовал Григорий Нелюбин, который впервые в жизни взялся [Читать...]

Группа «Самое большое простое число» объявила дату выхода своего нового альбома. Диск, получивший название «Я думаю, для этого не придумали слово» выйдет 3 марта 2014 года. Сейчас пластинка уже доступна для предзаказа на iTunes. Оформившие предзаказ смогут сразу [Читать...]

Ник Кейв и Джонни Марр, группы Vampire Weekend, The XX, Alt-J и The National вошли среди прочих в число номинантов музыкальной премии AIM Independent Music Awards, которая будет вручаться 3 сентября 2013 года в Лондоне, сообщает New Musical [Читать...]

Сергей Воронов собирается летом начать запись нового альбома. Музыкант пока не знает, будет ли это сольный проект или пластинка группы Crossroadz. Не исключено, что в записи вновь примет участие международная команда, помогавшая ему сделать в 2008 году альбом [Читать...]

Анита Цой закончила работу над новой песней «Наверное, это любовь». Композиция родилась в содружестве с автором – Сергеем Бересневым из Костромы. Это первый совместный опыт работы Аниты и Сергея. На этот раз артистка решила не насыщать аранжировку, оставив [Читать...]