«Самое большое простое число» — «Наверное, точно»

2019, Believe

У группы «Самое большое простое число» постоянно какое-то горе от ума. Собственно, всё это началось ещё с выбора названия для коллектива: Кирилл Иванов и Ко сразу дали понять, что они люди непростые и странные. В каждом альбоме «СБПЧ» аккуратно поддерживает эту репутацию. И даже когда к группе присоединилась Женя Борзых — сначала как бэк-вокалистка, а теперь в роли полноценной второй солистки, — самый большой принцип проекта остался неизменным: если «СБПЧ» вдруг записывает легковесную, смешную и доступную для широких масс песню — эту слабость надо обязательно компенсировать каким-нибудь интеллектуальным занудством. Группа настаивает на своём праве писать музыку для умников и стесняется, когда у неё получается попсовая радиоформатная поделка. Не настолько стесняется, чтобы вообще никому не показывать этот, извините за выражение, хит, но вечно старается запрятать его в альбоме за частоколом «странненьких» некоммерческих песен.

Новая пластинка была записана в зимнем безлюдном норвежском Киркенесе. Уже закончив основную работу, группа решила сделать трек, который поставили в трек-листе первым. Это инструментальный номер «Северное сияние» — Кирилл называет его саундтреком к увиденному в Норвегии северному сиянию, хотя сложно не услышать, что композиция почему-то не обошлась без восточного колорита. Ну и, конечно, идея открывать альбом экспериментальным инструментальным треком многое говорит о концепции группы. В песне «В мире придурков» вокал появляется… Ну как вокал: это какой-то игрушечный хип-хоп под псевдоафриканские ритмы. Рефрен «в мире придурков нет выходных» звучит утешительно, но, конечно, не для всех, а для тех, кто способен оценить интеллектуальную мощь текста.

В песне «Злой» в дело вступает Евгения Борзых: приятный женский голос и потенциально запоминающийся припев могли бы сделать трек хитом, но только в категории «инди». В «Часах» «СБПЧ» стремительно отступает от мейнстрима прочь на заготовленные позиции, смешивая речитатив с флейтой. Монотонная «Только помни» может окончательно отпугнуть от альбома случайных слушателей, которые к этому моменту утвердятся в подозрении, что они зря сюда зашли. Впрочем, песня «Танец «Желание» описывает важную общечеловеческую коллизию, начинаясь со слов «я пришла на танцы и стою одна»; далее Иванов и Борзых показывают, что на такую тему можно спеть умно и провокационно, и этот парадокс может заинтриговать даже «чужую» аудиторию.

Следующий трек «Герой» вновь пытается отогнать от альбома «посторонних», зато песня «Кому», сочетающая в себе элементы диско и советской эстрады, оказалась поп-бенефисом Евгении Борзых. Увы, коротким: в «Короле» Жека и Киря возвращаются в инди-заунывность, от которой не спасает даже ироничный текст. То же можно сказать и про финальный трек «Бульдозер»: припев «ты попадёшь под бульдозер любви, а я буду за рулём» заслуживает более дружественной слушателям мелодии и аранжировки.

Алексей МАЖАЕВ.