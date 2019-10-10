«ВИА Гра» едва не обесточила целый город

Продюсер и композитор Константин Меладзе пишет новую песню для Полины Гагариной. – Сейчас Константин Меладзе работает над новой песней для меня, – рассказала певица. – У нее еще пока нет названия. Костя давно доказал, что все, что он [Читать...]

Полина Гагарина опровергла информацию о том, что она сыграет с Брэдом Питтом в фильме Ридли Скотта «Советник», о котором мы писали ранее. На официальном сайте Полины Гагариной появилось опровержение, в котором сообщается следующее: – В конце 2012 года [Читать...]

Из-за сильных осложнений на голосовые связки, которые повлекла перенесенная на ногах ангина, Григорий Лепс был вынужден отменить семь концертов в России и улететь на лечение во Францию. – Все началось с того, что Григория продуло на гастролях – [Читать...]

Съемки нового совместного клипа «100 шагов назад» группы «ВИА Гра» и Валерия Меладзе прошли в Киеве. Автор композиции – Константин Меладзе, режиссером ролика стал Семен Горов, оператором – Алексей Степанов. Для создания видео потребовались «три съемочных дня, 100 [Читать...]

Певица Валерия и Валерий Меладзе представили клип на совместную композицию «Не теряй меня». Эта песня вошла в новый альбом Валерии. Автором песни выступил Константин Меладзе, а снимал клип режиссер Алан Бадоев. Несмотря на то что Валерия и Валерий Меладзе практически [Читать...]