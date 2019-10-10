«ВИА Гра» едва не обесточила целый город

Группа «ВИА Гра» выпустила клип на песню «ЛюбоЛь» 9 октября 2019 года. В ролике солистки в эротичных нарядах танцуют в индустриальном комплексе, а также переподключают разные провода и переключают рычажки в щитке — в конце видео оказывается, что таким образом девушки заставили мигать огни целого города.
Режиссёром клипа выступил Заур Засеев, ранее работавший с Филиппом Киркоровым, Валерием Меладзе, Полиной Гагариной, Тимати и многими другими. Премьера сингла «ЛюбоЛь» состоялась в сентябре этого года, слова и музыку написал Константин Меладзе.