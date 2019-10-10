Назима — «Секреты»

2019, Black Star

Назима Джанибекова родилась в Чимкенте 28 лет назад. В детстве солировала в хоре «Радость», потому участвовала в казахской «Фабрике звёзд» и в проекте «Хочу стать звездой». После победы в этом конкурсе Назима вошла в состав трио Altyn Girls. На этом, как я понимаю, возможности роста в рамках казахстанского шоу-бизнеса были исчерпаны, и артистка задумалась о покорении Москвы. В 2018 году она приняла участие в телешоу «Песни», откуда вышла с четвёртым местом и контрактом с компанией Тимати Black Star. С тех пор Назима выпустила несколько синглов, поучаствовала в различных «совместках» и только что издала дебютный мини-альбом «Секреты», затейливая обложка которого прозрачно намекает на то, что у лейбла на певицу серьёзные планы.

Песни с ЕР преимущественно представляют собой нежные R’n'B-баллады, прекрасно спетые и записанные. Первый трек «Отпускаю» сразу заставляет прислушаться к аудиоработе, а «Я твоя» выглядит настоящим хитом, несмотря на то, что певица произносит слово «ориентир» в три слога (подражая Вере Брежневой?). Среднетемповая «Алиби» (здесь почему-то ударение на последний слог, чтобы можно было срифмовать с «о любви») и по-восточному вкрадчивая «Тайна» тоже по-своему хороши, однако нетерпеливый слушатель к этому моменту может попросить большего разнообразия. Чтобы его успокоить, в дело вступает тяжёлая артиллерия: «Невыносимо» (очередная нежная R’n'B-баллада) записана в дуэте с Александром Панайотовым, а финальная «Нельзя» — с самим Тимати. В итоге хоть какое-то разнообразие в музыкальную палитру пластинки вносит только речитатив от босса Black Star.

Лейбл Тимати в последнее время расстался с несколькими звёздными и приносящими прибыль подопечными, причём не со всеми по-хорошему. Их нужно кем-то заменить, так что Назиме повезло, что она попала в компанию в момент серьёзной «реорганизации». Этот случай — наглядный ответ на вопрос, для чего на телевидении столько шоу талантов, если места на эстрадном Олимпе всё равно на всех не хватит. Через эти телепроекты проходят десятки прекрасных, действительно одарённых артистов, которым потом оказывается нечего и негде петь. Поэтому таланта недостаточно, ещё нужны упорный труд и везение. Продюсер одной из первых «Фабрик звёзд» пообещал записать альбом каждому из финалистов — и некоторым пишет до сих пор, скоро 20 лет пройдёт. Симпатичный диск Назимы Джанибековой тоже мог бы задержаться на пару лет или не получить столь качественный продакшн. Певица хороша в своём жанре, но большого стилистического диапазона не демонстрирует, а конкуренция в русскоязычном R’n'B сейчас довольно серьёзная. Без ротаций, чартов и интернет-промоушна «Секреты», даже попав в руки слушателя, вряд ли ассоциировались бы у него именно с Назимой. Зрителю по большому счёту всё равно, кто это спел, Джанибекова или Джанабаева. Так что продюсерскую поддержку Назиме стоит использовать для повышения собственной узнаваемости — если уж повышение эклектичности музыкального материала на повестке дня не стоит.

Алексей МАЖАЕВ.