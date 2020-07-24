Об удивительной психосоматике эмигрантов

И опять об эмигрантах. Об удивительной психосоматике.

Мой приятель — крупный бизнесмен, владелец десятка мед. центров в Петербурге, отправился в Париж. С семьей.

И решил он показать им замки Луары и Фонтенбло. За целый день с хорошим гидом.

Гид попался хороший. Наш бывший. Москвич. С мини-веном, вроде Фордом-Таурус. Бизнесмен втиснул туда свою семью из пяти человек и заплатил за эту экскурсию тысячу евро — по таксе — 200 евро на человека.

С удовольствием покатались, гид Рома рассказывал о своей успешной жизни в Париже, вот, дескать авто купил. Всю дорогу показывал, как фары работают, как лючок открывается, как климат-контроль работает. Все ему поддакивали и радовались за него.

В обед, увидев что тот жмется, заказав только минеральную воду, с русской широтой усадили за стол — накормили лобстерами и мраморными стейками. Естественно, заплатив за все.

Гид Рома еще больше проникся к хорошим клиентам, даже доверительно сказал старшему 16-летнему сыну бизнесмена, вот, садись за руль, попробуй на вкус настоящую машину. С подтекстом — доведется ли когда еще?

Мой приятель переглянулся с женой — у них на каждого по Лексусу. Но люди деликатные. Промолчали.

Последней каплей стала просьба супруги остановить возле парфюмерного магазина. “Нет, — безапелляционно заявил гид Рома, — сюда я только американцев и немцев вожу, для вас здесь слишком дорого.. А вот у меня знакомый арабский магазинчик есть — там в пять раз можно духи дешевле купить».

Мой приятель у меня вопрошает, скажи мне, вроде образованный мужик, как у него в голове не срастается, что это Я ему плачу 1000 евро в день, а не он мне. Я кормлю его обедом. А я у него в бедных родственниках числюсь? Как так возможно?

Ну пришлось м не объяснить на пальцах, что это примерно так — самый ушлый из деревни поехал устраиваться в Москве. Пристроился уборщиком в каком-нибудь ТЦ «Метро».

И тут к нему из деревни знакомцы приезжают. Которых сорок лет не видел, и не знает, что деревня — это уже город, а знакомцы там имеют коттеджи, бизнес, машины и все удовольствия.

А он их в Жигуль за тройную цену и ну показывать Воробьевы Горы, а потом кормить в забегаловке, где сам кормится и отовариваться на рынок — чтоб подешевле. Это его стиль жизни. Ну не может он по-другому мыслить. Не получается. В голове не укладывается.

Ведь он же в Париже пристроился, из затрапезной Москвы выбрался.. Как-то так наверно.