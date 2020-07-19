О тоскующих поэтессах и виртуальной любви

Вот не брошу камень. И не обзову сайт стихи.ру «гнездом дятлов-стихоплетов». Даже если там самый рейтинговый поэт — с птичьей фамилией — Гусак.

И даже не стану язвить про рифмачей-графоманов. Это сайт — отличного настроения. Там перлы рассыпаны на каждом шагу. Это ж тоскующая женская славянская душа. Ну где еще в мире можно найти такое?

… Муж изменил её, и растоптал

Души прекрасные порывы.

И он такой урок ей преподал:

Рубцы на сердце, язвы и нарывы.

Вот что делает западная дама при таком насилии в семье? Орет истошно, бежит в суд и оставляет бедного «учителя» без порток. А наша? А наша при свечах стихи пишет. Свое сердце «в нарывах» как стяг на стихире развешивает. Откликов ждет. Рецензий.

«…Ветры потерь ей лицо обжигали,

Шла лишь вперёд, несмотря на печали.

Ночью ей грустно и холодно было,

Женское счастье она позабыла.»

То есть, обычная серая женщина просто переживает каверзы кошмарного изменщика. А талантливая поэтесса знает как его ущучить. Она ж не просто серая масса. Она рифмовать умеет — поэтому умница и красавица.

Она красавицей и умницей росла.

Стихи писала и людей любила.

И с песнями вперёд по жизни шла.

И замуж по-любви, конечно выходила.

Вот и идет по жизни с песнями. ( душераздирающее зрелище — я уже представил))

И знает куда идти. На стихиру.

Потому что стихира — это флагман виртуальной любви. Именно там страдающая дама, умеющая хоть немного ворочать кирпичами— словами гарантированно найдет своего принца-поэта. Такого же. Очень уж они падки на стихи. Как мотыльки. Поэтому виртуальная любовь расцветает махровым цветом именно на стихире..

«…Пишу к тебе, пишу о нас, ну как всегда,

С тех пор, как познакомились в сети,

Пусть говорят, что это глупость, ерунда,

Но, от судьбы, как ни старайся — не уйти.

Об этом я и думать не могла,

Что чувства вспыхнут, между нами, как огонь,

К тебе летит, в ночи, моя душа,

Я так хочу держать твою ладонь.

Целую голос твой, такой далекий, но родной,

Я, без него, пожалуй больше не живу,

Ты мой, теперь уж точно только мой,

Тебя в сети всегда. как прежде, жду.»

Да и принцы бывают очень охочи до свиданий в сети. Правда, они несколько обременены семьей.. Но что делать. Это ж светлое платоническое чувство.

«Мне не спалось — я не сурок!

И не статист в похабной пьесе.

Решив, что только на часок

я загляну на огонёк

к одной знакомой поэтессе,

провёл с ней время до утра –

туда — оттуда, тыры-пыры…

стуча по клавишам компа

на кухне собственной квартиры.

И растопил снега и льды

её души! Я не был лишним!

Для кораблей поднял мосты.

Достиг вершины и с горы

в восторге мчался, как мальчишка…

Под парусами, в небесах –

бескрайней наслаждался далью!

Всю ночь — лишь в майке и трусах…

А поутру вернулся в спальню!

И был с плеча расстрелян влёт,

разорван в клочья, бит поленьем.

— Но, дорогая, я отчёт…

готовил шефу к выступленью!

Жена в запале и слезах

в меня швыряла бигудями,

с кривой ухмылкой на губах:

— Не вздумай врать — ты весь пропах

чужими женскими с т и х а м и!»

Непоэтов.

Хотя буду честен — на Стихире случаются поэтессы и поэты намного талантливее раскрученных в литературных тусовках. И намного симпатичнее.

Сам подвержен был обаянию сладкозвучной поэтической вязи. Поэтому не могу бросить камень.