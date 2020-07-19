{ 19 июля 2020 }

«Текст»: Баржа Петрова

Рубрики: [Кино]  [Фейсбук]  

Не люблю премьерные показы — когда модно, когда «на людей посмотреть…», когда с пылу-с жару и все взахлеб обмениваются впечатлениями, стараясь наперегонки блеснуть своеобычностью — ненавижу это слово! -отношения и восприятия.

Поэтому ТЕКСТ специально не смотрел до сегодняшнего дня.

Решил смотреть сериальный вариант.

Первые три серии сейчас — разом.

Говорят, Петров везде играет самого себя. Не знаю. Не очень слежу за современным российским кино.

Но ТЕКСТ он тянет на себе, как бурлак — баржу.

Ни в слове, ни в жесте, ни в одном из бесчисленных длинных проходов не сфальшивив, не пережав.

В российском кинематографе очень крепкий молодой артист.

Исполнители остальных ролей — нормально, вполне органично.

Сыграли одни артисты, вполне могли сыграть другие, той же «весовой категории»

Но баржу тянет Петров.

 

Аркадий Кайданов


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