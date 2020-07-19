«Текст»: Баржа Петрова

Не люблю премьерные показы — когда модно, когда «на людей посмотреть…», когда с пылу-с жару и все взахлеб обмениваются впечатлениями, стараясь наперегонки блеснуть своеобычностью — ненавижу это слово! -отношения и восприятия.
Поэтому ТЕКСТ специально не смотрел до сегодняшнего дня.
Решил смотреть сериальный вариант.
Первые три серии сейчас — разом.
Говорят, Петров везде играет самого себя. Не знаю. Не очень слежу за современным российским кино.
Но ТЕКСТ он тянет на себе, как бурлак — баржу.
Ни в слове, ни в жесте, ни в одном из бесчисленных длинных проходов не сфальшивив, не пережав.
В российском кинематографе очень крепкий молодой артист.
Исполнители остальных ролей — нормально, вполне органично.
Сыграли одни артисты, вполне могли сыграть другие, той же «весовой категории»
Но баржу тянет Петров.