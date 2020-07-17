Травмирующая психотерапия

Каким образом современная религия психотерапии уродует человека?
Она внушает ему две родственные вещи.
Вместо того, чтобы интересоваться окружающим миром, своим делом, ближним, — она приучает его интересоваться прежде всего самим собой, пристально взглядываться в себя, она делает из человека пошлейшего нарцисса.
Нынешние соцсети буквально заполнены молодостью, которая вместо рок-н-ролла, портвейна, секса и революции (да хоть бы и религии, монархизма, русской литературы и античной философии, ведь дело вовсе не в этом) занудно, но и методично расписывает под каждым сэлфи:
— в этом году я поняла, что мои страхи…
— теперь я чувствую, что я должен развиваться…
— мои границы в отношениях…
— спасибо вселенной за то, что я могу посмотреть на себя по-новому и…
Да не думай ты все время о себе, дура.
Подумай о чем-то другом. В мире есть столько всего занимательного и замечательного, помимо собственной психики.
Увы, надо поправиться: совсем не только «дура», но и «дурак» — и если для женщин манера все время как бы прихорашиваться, и в том числе психологически, еще отчасти оправдана природой (точнее, тем, что мы этим словом зовем), то когда тем же самым начинает страдать молодой человек, то это позор, нет, это позор-позор-позор. А он, к сожалению, начинает.
Ну а второй гвоздь, которой психотерапия вбивает в головы людям, — это серьезное отношение к несерьезным проблемам.
Уж если человек стал нарциссом, то только в редких, счастливых случаях непрерывное разглядывание отражения в зеркале ведет его к чувству эйфории.
Как правило, он смотрит — и видит трещинку.
Морщинку.
Обидку.
Травмочку.
Еще одну.
Вот тут-то он и принимается разговаривать на собачьем языке «абьюзивности», «токсичности» и «триггернутости», придавая огромное значение мелочным сложностям, тем повседневным трехкопеечным драмам, которые всегда были и будут между людьми, и на которые надо прежде всего плюнуть и махнуть рукой, а потом благополучно забыть.
Религия психотерапии отучает людей от легкого, ироничного, боевого отношения к жизни.
Учит их бесконечно бормотать о том, как им трудно, хотя как раз в условиях русского двадцать первого века — фантастически удачливого, мирного, сытого, — они до известного возраста даже не знают о том, что такое подлинные трудности.
И слава Богу — хочется, конечно, сказать.
Но пустота заполняется, а жизнь не терпит отсутствия конфликта — и, если нет войны, нищеты, бандитизма, резни, распада государства, алко и нарко-распада и прочих будней нашего детства, — то, значит, приходят травмочки и обидки, приходит вечное сияние собственного пупка.
Такова цена процветания. Даже такого скромного, как наше.
И все-таки хочется воззвать — как у них, пошляков, принято выражаться, — во вселенную.
Милые дети!
Во-первых, попробуйте говорить по-русски.
Русский язык — если взять веник с совком, и вымести из него триггернутость как мусор, — сам начнет учить вас добру, то есть другому отношению к жизни, не в жанре рыдающих Бемби.
Во-вторых, не ходите к психотерапевтам.
Они — все равно что наркоторговцы, им нужно, чтобы клиент подсел на долгие годы, и был годами несчастен, а если он сделается ироничным и боевым, так что же будет с их заработками?
Ну и наконец, читайте хорошие книжки.
Так, против яда психотерапии отличным лекарством является Хемингуэй.
Против политкорректности, митушности и культа жертвы — эссе и лекции Бродского.
Ну а для понимания того, что такое трудно, что такое плохо, и какой вообще бывает жизнь, обязательно нужен Варлам Тихонович Шаламов.
Потому что должно быть сначала страшно, а потом просто стыдно и смешно.
И, если больше не хочется носиться с самим собой, то, значит, произошло выздоровление.