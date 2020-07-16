Легализация игорного бизнеса

Верховная рада Украины приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране.

Сразу вспоминается сцена из фильма «Крестный отец», где главы пяти семейств договариваются о правилах торговли наркотиками.

Джозеф Залукки глава детройтской мафии говорит на сходке собравшимся мафиози:

— Раз нет возможности прекратить это, мы должны взять дело в свои руки. Я не хочу, чтобы этим занимались возле школ, я не хочу, чтобы наркотики продавались детям. Это позор.

Украинские депутаты позаботились о приличиях. Закон предусматривает, что игровые учреждения будут размещаться исключительно в отелях, в частности, залы игровых автоматов будут разрешены в трех-пятизвездочных отелях, а казино — только в пятизвездочных с номерным фондом не менее 150 номеров для города Киева и с номерным фондом не менее 100 номеров для других населенных пунктов. Игровое оборудование должно будет иметь обязательную сертификацию по международным стандартам. Организатором азартных игр может быть исключительно юридическое лицо — резидент Украины.

Шестилетние обещания цивилизационного прорыва, который обеспечит Украине «движение в Европу» закончились разрешением на продажу украинских черноземов и легализацией игорного бизнеса. Осталось только официально разрешить проституцию, чтобы Украина окончательно вписалась в общеевропейский рынок.

Авиастроение, моторостроение, космическая отрасль, судостроение и целый ряд других высокотехнологичных отраслей, завязанных на кооперацию с Россией или на поставки на российский рынок — разрушены.

Но и разговоры о европейском Лас-Вегасе тоже окажутся враньем. Скорее Украина превратится в Кубу времен диктатора Батисты. Там тоже до 1959 года процветал игорный бизнес, которым владела мафия.

А потом пришел лесник, то есть Фидель Кастро, и всех разогнал.