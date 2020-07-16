В связи со всеобщим флешмобом, посвящённым тотальному харрасменту представителей либеральных СМИ я решил вспомнить и о своей душевной травме, нанесённой мне одной известной зарубежной артисткой кино. Семнадцать лет я молчал об этом. Но время пришло. Больше молчать я не намерен! Не могу! Меня эта история съедает изнутри. Вся моя жизнь разделилась на до и после той роковой встречи с этой развратной кинозвездой. Я расскажу всё, как было на самом деле!
Посвящается Харви Вайнштейну
До меня домогалась Анджелина Джоли
Лет семнадцать минУло с той поры, как вдали
От России я плёлся вдоль по острову БАли,
А навстречу шагала Анджелина Джоли
В леопардовом платье от Роберто Кавалли.
Надо мной пролетали в небесах журавли,
Исступлённо курлыча в обречённой тревоге.
А Джоли Анджелина шла с бутылкой «шабли»,
Заплетая худые и костлявые ноги.
Я в финансовом плане пребывал на мели
Без малейшей надежды быть деньгами согретым,
И в глазах у поэта Анджелина Джоли
Без особых усилий прочитала об этом.
— Don t worry, вe happy! Let me do ay-lyu-li!
I have grass and cocaine, show me your bazooka! –
Не по-русски сказала Анджелина Джоли,
Но я понял, что спьяну домогается, сука,
До меня, трубадура среднерусской земли,
Чья душа над планетой семенит по орбите!
И я строго сказал ей в тот момент: — Отвали
те, пожалуйста нафиг, от меня отвалите!
Если б я был богатым, как и все короли
Нефтегазовых скважин, то почувствовав это,
Никогда б не посмела Анджелина Джоли
Совершить это хамство в отношеньи поэта!
Но поскольку в карманах не водились рубли,
То по этой причине, как ни стыдно признаться,
Я нетрезвой и наглой Анджелине Джоли
Хоть ответил достойно, но не смог отказаться.
И она прямо в горло мне вливала «шабли»,
Кокаинила ноздри под луной в туалете…
Я б ещё рассказал вам, что творила Джоли,
Но боюсь, что всё это могут слышать и дети!
Сиротливо кричали вдалеке корабли
В тот момент, как по пляжу с песней Курта Кобейна,
Утолив свою похоть, удалялась Джоли,
Не сдержав обещанья дать мне роль у Вайнштейна!
P.S.
Я молчал, потому что Мохаммеду Али
Анджелина дала бы телефонный мой номер,
И я просто боялся получить пиzдюли.
А сейчас не боюсь. Потому что он помер.