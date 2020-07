В связи со всеобщим флешмобом, посвящённым тотальному харрасменту представителей либеральных СМИ я решил вспомнить и о своей душевной травме, нанесённой мне одной известной зарубежной артисткой кино. Семнадцать лет я молчал об этом. Но время пришло. Больше молчать я не намерен! Не могу! Меня эта история съедает изнутри. Вся моя жизнь разделилась на до и после той роковой встречи с этой развратной кинозвездой. Я расскажу всё, как было на самом деле!

Посвящается Харви Вайнштейну

До меня домогалась Анджелина Джоли

Лет семнадцать минУло с той поры, как вдали

От России я плёлся вдоль по острову БАли,

А навстречу шагала Анджелина Джоли

В леопардовом платье от Роберто Кавалли.

Надо мной пролетали в небесах журавли,

Исступлённо курлыча в обречённой тревоге.

А Джоли Анджелина шла с бутылкой «шабли»,

Заплетая худые и костлявые ноги.

Я в финансовом плане пребывал на мели

Без малейшей надежды быть деньгами согретым,

И в глазах у поэта Анджелина Джоли

Без особых усилий прочитала об этом.

— Don t worry, вe happy! Let me do ay-lyu-li!

I have grass and cocaine, show me your bazooka! –

Не по-русски сказала Анджелина Джоли,

Но я понял, что спьяну домогается, сука,

До меня, трубадура среднерусской земли,

Чья душа над планетой семенит по орбите!

И я строго сказал ей в тот момент: — Отвали

те, пожалуйста нафиг, от меня отвалите!

Если б я был богатым, как и все короли

Нефтегазовых скважин, то почувствовав это,

Никогда б не посмела Анджелина Джоли

Совершить это хамство в отношеньи поэта!

Но поскольку в карманах не водились рубли,

То по этой причине, как ни стыдно признаться,

Я нетрезвой и наглой Анджелине Джоли

Хоть ответил достойно, но не смог отказаться.

И она прямо в горло мне вливала «шабли»,

Кокаинила ноздри под луной в туалете…

Я б ещё рассказал вам, что творила Джоли,

Но боюсь, что всё это могут слышать и дети!

Сиротливо кричали вдалеке корабли

В тот момент, как по пляжу с песней Курта Кобейна,

Утолив свою похоть, удалялась Джоли,

Не сдержав обещанья дать мне роль у Вайнштейна!

P.S.

Я молчал, потому что Мохаммеду Али

Анджелина дала бы телефонный мой номер,

И я просто боялся получить пиzдюли.

А сейчас не боюсь. Потому что он помер.