Я — за милосердие, конечно.

Поэтому буду напоминать. О милосердии. Когда чиновник собьет детей. Когда батюшка наедет на остановку. Когда любой человек не из творческой тусовки совершит что-нибудь непотребное, что творческая тусовочка тут же захочет осудить.

Иначе — все это ужасное лицемерие. Хотим отмазать своего. И отмазываем, ссылаясь на нормы, в которые не верим. Которые не признаем.

Мне было бы неприятно, если бы от Ефремова начали отмежовываться его друзья. Ну, как это случилось в США с Вайнштейном. Пока он на коне — мы все его любим и обожаем, закрываем глаза на все. Но как только — мы уже не с ним, мы все не знали.

Но равно мне неприятно, когда начинается вот это: «мы все виноваты», «у нас такое общество», «вы жестокие» — etc.

Поэтому и говорю: элитке надо учится реагировать на такое. Чтобы не вызывать рвотные позывы. Ни по первому варианту реагировать, ни по второму.