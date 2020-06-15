Про революции

Каждый раз, когда где-нибудь происходит революция, ну или хотя бы более-менее шумный протест или бунт, приходится видеть целую гору мусорной пропаганды насчет того, что революцию, мол, породила несправедливость, что мы бунтуем, потому что нам плохо, нам очень плохо, мы больше не можем терпеть угнетение, произвол, несвободу etc.

Все это оруэлловских масштабов ложь.

Давайте выключим этот тоталитарный матюгальник и поговорим о том, почему люди бунтуют на самом деле.

Самая главная правда о революции состоит в том, что она происходит не от плохой жизни, а только и исключительно от хорошей.

Восстают совсем не те люди, которые действительно плохо живут, — но именно те, кто живут все лучше и лучше, получают все больше и больше прав и возможностей, и вдруг натыкаются на внезапный барьер, запрет, на проблему.

Иными словами, если революционная толпа — это политический «подросток», то бунтует не тот подросток, который живет себе в деревне и картошку копает, а тот, кого родители в большом городе учили, баловали, отпускали гулять, куда он захочет, а потом внезапно рассердились и оставили на выходные без тусовок.

От такого неожиданного поворота холеный, привычный к свободе любимец семьи и начинает разносить все вокруг.

Так, советская революция 1991 года была устроена совершенно не теми рабочими и колхозниками, которые трудно и скучно жили в серой РСФСР, а счастливой советской интеллигенцией и эльдаррязановским средним классом.

И произошла эта революция совсем не в мрачном 1984 году, под сапогом злых андроповых и черненок, а только после пяти лет непрерывной либерализации и отмены всех прежних табу, когда автор этой либерализации слегка заметался и засомневался в собственной политике, и потому разозлил тех, кому все это время говорил «можно-можно».

Отдельно замечу, что самыми лютыми врагами умирающего СССР стали именно те республики, которые жили в его рамках богаче и свободнее всех.

Вот и русская революция 1917 года образовалась совсем не в «эпоху реакции», а после десяти лет постоянного разгуливания «прогрессивного общества», десяти лет парламентских и печатных свобод, конституционализма и снисходительного отношения монархии к своим противникам, — когда на этом фоне случилось несколько раздражающих неудач.

Вот и московские массовые протесты 2012 года состоялись после того, как четыре года тогдашние придворные чины убеждали чистую публику в том, что началось новое время, что мы сейчас потихонечку открутим одну за другой разные надоевшие гайки, — и тут вдруг Путин вернулся.

И, разумеется, Киев шесть лет назад, покровительство всех без исключения тамошних властей местному национальному чувству и внезапный рывок в сторону с «евроинтеграцией» — это буквально та же история.

Американские шестидесятые? И снова мы видим двадцать золотых лет среднего класса, надежды времен Кеннеди, ликвидацию сегрегации, ликвидацию цензуры в шоу-бизнесе, прически все длиннее, юбки все короче etc. — и тут война во Вьетнаме, давайте-ка, ребята, на фронт.

Так и сейчас. С девяностых годов прошлого века, пока рабочие закрывающихся заводов, депрессивные шахты, провинциальные городки, фермеры, реднеки etc. — сидели себе на обочине жизни, герои политкорректности и прочего мультикультизма все хорошели, все надувались и надувались талантами агитпропа, силами кампусов, а потом уже и корпораций. Им выдавали все больше и больше авансов, а потом — Трамп, карантин, Флойд. И они разозлились.

Иными словами, чтобы создать революционную ситуацию, вы должны сначала долго ухаживать за будущими революционерами, бегать вокруг них, дарить им подарки, рассказывать им, какие они замечательные люди, и как им все вокруг должны, — после чего неожиданно нахамить, иногда даже случайно или вынужденно, а вовсе не потому, что вы правда хотите с ними расплеваться.

Тут-то они вас и разъяснят, как булгаковскую сову.

Ну невозможно ведь терпеть такой чудовищный произвол, когда тебя угощали-угощали конфетами, а теперь почему-то конфет не дают.

Ну а что же настоящие угнетенные?

А они сидят тихо.

Гремят цепями, бурчат, жуют черствый хлеб. Ругаются — но только шепотом.

И никаких революций.

Им не до этого.

Им бы поесть, да поспать, да хоть лишний денек не работать.

А протестовать будет тот, кому много всего дают.