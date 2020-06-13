Многоголовая гидра

Для чего нужны Прилепины и Шаргуновы с Грудиниными и Платошкиными?

Они, собственно, не нужны ни для чего. да и ставят на них — не особо много. Ими ЗАЧИЩАЮТ поле, не пророщенное свободными либеральными идеями.

Как это понять? Да довольно просто.

Есть верх — ярко государственный и патриотический. Президент и ближайшее окружение хотят независмости страны от ГЛУБИННЫХ СТРУКТУР, то есть мировой закулисы. Этого хотят все президенты. но не у всех это получается. Грустный пример— Трамп. Который борется изо дня в день с многоголовой гидрой.

Так вот между верхушкой власти и народом — целая прослойка. Жирное квакающее либеральное болото. Но все же с островками твердой почвы. Это — социалисты, патриоты, коммунисты, монархисты и так далее

То есть те, которым либераствующие особи тоже омерзительны. И хотят они того же, что и верхушка — независимости страны. Но с разными идеями развития.

Что делают либералы? Они под видом коммунистов, патриотов и так далее внедряют СВОИХ людей.. То есть говорящая голова вполне уверенно излагает хорошие слова о честности, верности, любви к Отчихне. Но ждет момента, когда можно сожрать и этот островок и его обитателей и нагло обозначить свою истинную сущность.

Такое происходит быстро и незаметно.

Вот сидел Замшев в «Литературной газете», заглядывал в рот ЮМ, писал глубоко патриотические статьи. Душка — патриот. И как только ему смазали челюстно-лицевые жвала — тут же оборотился либерастом и изменил курс «ЛГ».

А патриоты Бояков с Прилепиным в МХАТе Дорониной? Ну до чего ж патриоты были пламенные.

Мне некие экзальтированные любовью к «донбасскому герою» пишут горько, чего вы к нему цепляетесь, что он сделал-то ?

Да ничего Захарушка не сделал. Пока еще не успел. Донецк для него оказался слишком большим куском — подавился.

Но уже сценарий готовится. Помните как у муравьев бывает, некие насекомые втираются в доверие к муравьям, используя их запах, заменяют их яйца на свои и ждут, когда весь муравейник перейдет в их лапы?

Вот и здесь так же — ряженые. Волки в овечьей шкуре. все в ряд — платошкины, грудинины, шаргуновы, прилепины, бояковы. Это — маски каспаровых, альбацов, кацев и так далее.