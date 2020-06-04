Bahh Tee — «Белая полоса»

2019, Zhara Music

В последнее время рэперы все чаще поют, а поп-артисты читают. Музыканты постоянно обмениваются опытом, заимствуют друг у друга фишки. 808 бас в треке Лободы не выглядит смелым экспериментом, а Feduk штампует танцевальные хиты, не боясь непонимания и порицания старых слушателей. Жанровые границы стираются, вместе с ними тускнеет деление на звезд интернета и «официальный» шоу-бизнес. Гречка становится популярной из-за выступления на «Вечернем Урганте», дуэты с Киркоровым и Меладзе стали поводом для гордости, а не предметом насмешек. Bahh Tee был первопроходцем этого тренда. О его новом альбоме мы сегодня и поговорим.

«Белая полоса» — многообещающее название, сбившее меня с толку. Неужели грусть кончилась? Неужели спустя почти 15 лет бесконечной тоски по любимой, мы услышим позитив? Нет, меня безжалостно обманули, все по-старому. Да, депрессивно. Да, про любовь. Да, все десять треков.

Каждая песня — крик души. Bahh Tee всегда была свойственна форма монолога-послания, он не стал отходить от нее и в этот раз. Вы услышите также много банальных, но хлестких фраз типа «Не причиняй мне любовь». Простой, но отнюдь не бедный язык рэпера подкупает, обывателя и не отталкивает искушенного слушателя.

Музыка тоже осталась прежней. Ударные в лучших традициях олдскула, акустические сэмплы в стиле lo-fi. В некоторых песнях Bahh Tee поддается новым веяниям, и это идет ему на пользу. Трэповые биты в «Не про меня» и «Парами» добавляют энергетики и усиливают необходимый эффект надрыва. Небольшие эксперименты не выбиваются из концепции, а наоборот дают ей развитие.

Музыку Bahh Tee нельзя отнести ни к хип-хопу, ни к попу. Современным R’n’B ее тоже трудно назвать. Сам артист говорит, что его творчество не ограничено никакими рамками. На самом же деле его песни находятся в переходном состоянии. Отсутствие позиционирования — это иллюзорная возможность нравиться всем. В начале карьеры так оно и было: Bahh Tee стал первым героем интернета, попавшим на радио. Однако пословицы не врут: «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Ловушка жанрового стыка — отсутствие конкретного вектора развития. Стихи Bahh Tee хороши по меркам попсы, но слабоваты для хип-хопа. Его вокал сильнее, чем у многих поющих рэперов, но слабее большей части эстрады. Желание усидеть на двух стульях — страшная ловушка, ведь это требует стерильности. Музыка Bahh Tee не вызывает ни у кого отвращения, но давно уже не покоряет ничьи сердца. Она слишком серая, чтобы вызвать сильную эмоцию.

Данила ГОЛОВКИН.