© Газета «Новый Взгляд» { 4 июня 2020 }

Лиам Гэллахер — «Why Me? Why Not.»

Рубрики: [Музыка]  [Рецензия]  

Лиам Гэллахер «Why Me Why Not»

2019, Warner Music UK

С чем у российского меломана ассоциируется брит-поп? Не столько с музыкой соперничеством между Oasis и Blur, а потом с конфликтами между братьями Гэллахерами внутри Oasis. Британская пресса очень много писала об этих разборках, а наша с удовольствием переводила и публиковала. Разница была в том, что музыкальные журналисты Туманного Альбиона освещали проблемы Oasis, отталкиваясь от песенных достижений группы. Сначала эти парни из промышленного Манчестера показали себя талантливыми сонграйтерами и шоуменами, а уже потом СМИ начали цепляться за дебоши и происшествия с их участием. У нас про скандалы писали гораздо активнее, чем про музыку, не говоря уже о том, что брит-поп не пользовался в России массовой популярностью, оставаясь уделом знатоков и ценителей, которым было крайне любопытно наблюдать за возрождением традиций «битлов» и «роллингов» на новом витке технического прогресса и после того, как мир пережил волны панка, диско, хэви и гранжа.

В начале XXI века Ноэль и Лиам Гэллахеры настолько устали друг от друга, что могли натурально подраться перед концертом. Oasis распадался, потом со скрипом воссоединялся, потом Ноэль понял, что не может находиться с младшим братом на одной сцене. В конце концов они окончательно разошлись по сольным проектам, но не перестали поливать друг друга в соцсетях и интервью. Несмотря на мольбы старушки-матери, великовозрастные братья (одному за 50, другому под 50) продолжают ругаться и обзываться так вдохновенно, что даже уставшая от многолетней перепалки пресса вынуждена хвататься за эти инфоповоды. Более того, у людей со стороны (например, из России) порой возникает полное ощущение, что на сочинение хамских эпитетов в адрес друг друга Гэллахеры тратят больше времени и сил, чем на написание песен.

Но вы отложите в сторону хронику их взаимных заковыристых оскорблений и включите сольную пластинку Лиама «Why Me? Why Not.» — чтобы наконец убедиться, что талантливые люди талантливы не только в ругательствах, но и в сочинении музыки. Если вы вдруг не прониклись брит-попом в 90-е, самое время сделать это сейчас с помощью 46-летнего экс-вокалиста Oasis. С первой песни «Shockwave» возникает ощущение, что вернулись Beatles. Банальность, конечно, но ощущение очень стойкое, и оно не слишком развеивается по ходу альбома, только порой к нему примешивается радостное удивление, что вместе с «битлами» вернулись ещё десяток отличных музыкантов. Мелодичный медляк «One of Us», романтичные «Once» и «Meadow», пиано-рок «Halo», проникновенная «Why Me? Why Not.», прекрасная баллада «Alright Now» — Лиам Гэллахер показывает себя великолепным композитором, отменным певцом и отлично разбирающимся в саунде профессионалом. Альбом не переносит нас в 60-е, а привозит 60-е сюда, в век гаджетов и стримов: беда ретро-пластинок обычно в том, что они делают вид, что сорока-пятидесяти лет в музыке просто не было; Лиам этой ошибки не допускает, он прекрасно понимает, что работает для гораздо более искушённой, «наслушанной» публики, и берётся доказать ей, что брит-поп всё равно круче. Как ни странно, у него это получается.

Алексей МАЖАЕВ.

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