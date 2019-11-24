Девушка — настоящий гейзер жизненной силы

ПРОЛОГ.
Даю отчет обстоятельный в очерке сжатом: обожаю осень, обожаю прохладные сумерки, обожаю темень.
В такое время можно не стыдиться даже к мыльным операм страсти.
Здрасьте, это снова Я, и мне по-прежнему интересно жить, очень.
В предложении “я — живая реликвия каменного века” ключевое слово «живая».
ОЧЕНЬ живая. Очень жадная до жизни.
Сейчас вы это почувствуете.
СЕРИАЛЫ
«МАЙЯНЦЫ».
Это часть ДНК знаменитого сериала «Сыны анархии», а скорее Земля опрокинется, чем я разлюблю «Сынов».
Когда такие сериалы, как «Сыны», заканчиваются, это всегда, выражаясь на старый манер, производит в голове чувство известного опустошения.
Именно по этой причине я с воодушевлением воспринял новость о новом, тождественном по духу сериале.
Он оказался барочным и порочным.
Никакой определенной инфернальности, сплошные амбивалентные персонажи, хруст костей, кровь, вопли, дилеммы, фрустрации, мордобой.
Пацанский сериал про то, как трудно быть пацаном.
Правда, не хватает ЧАРЛИ ХАННЕМА с его сбивающим с ног обаянием.
«МАЛЕНЬКАЯ БАРАБАНЩИЦА».
Мини-сериалов — гибель, но этот выделяется сразу, как только на экране появляется МАЙКЛ ШЭННОН, чью актерскую технику описывать — гиблое дело.
Сериал так изящно построен, что далек от самых снисходительных представлений о стандартах.
МОССАД вербует британскую актрису неочевидных дарования и привлекательности и внедряет ее в террористическую сеть.
На таких триллерах ле Карре составил себе состояние, а канал ВВС — репутацию.
И как приятно слышать такой перевод: «Я полагал Вас в отъезде».
«ХЭП И ЛЕОНАРД».
Очень симпатичный сериал про крепчайшую мужскую дружбу, насчет которой самые умные говорят, что она была да вся вышла.
Существуют известные основания полагать, что просмотр подобных сериалов в некоторой степени совершенствует мораль.
Соглашусь: третий сезон целиком посвящен теме расизма.
Поглядите, как лихо эта тема решена.
«ТЕРРЬЕРЫ».
В высшей степени симпатичный сериал, к сожалению, закрытый после первого же сезона, причин какового наказания я при всем желании обнаружить не могу.
Гимн мужской дружбе — как и в сериале «Хэп и Леонард».
Два частных сыщика, каждый, разумеется, с тьмой фрустраций, но у каждого — сердце из платины, что не всегда обеспечивает преимущество в вулканической схватке с ничтожествами, где нужно быть бессердечной тварью, чтобы победить.
«ПЕРВЫЕ».
Немыслимое счастье — наблюдать, как стареет ШОН ПЕНН.
Стареет он, как и я, — немыслимо дивно.
Немыслимо высокий уровень сериала, где речь про астронавтов и сплошные разговоры — про честь, самоотречение и жертвы, без которых не бывает полета в самом широком смысле.
«ШУЧУ».
Я еще раз пишу про этот сериал потому, что ДЖИМ КЕРРИ никогда не был таким пронзительным.
Этот сериал не посмотришь, когда силы на ущербе: он добьет вас.
Кэрри в своих ролях обыкновенно полон жизни, а тут жизнь из него как будто утекает, как будто он разул глаза, а жизни полнокровной — то и нет.
Жестокий, но душеполезный сериал, задайте себе труд посмотреть.
«ЖЕСТЯНАЯ ЗВЕЗДА».
Это вам не «Ла-Ла-Лэнд», а ТИМ РОТ — не сладкий Райан Гослинг.
Это мрачная, эсхатологическая история про бражника-шерифа (как раз Т. Р.), который, желая начать новую жизнь, переезжает со всей фамилией в канадскую глушь, но прошлое, когда он работал агентом под прикрытием, настигает его и убивает его младшего сына.
Синопсис синопсисом, а видеть, каков Т. Р. в ярости, — надо.
Не все же вам куртуазные сериалы с гривуазными шуточками смотреть.
ФИЛЬМЫ.
«ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО».
«ВЛАСТЬ».
С лица не воду пить, конечно, но БРЭД ПИТ есть БРЭД ПИТТ, и любая критика в его адрес суть бред.
Почему я поставил в один ряд столь разные фильмы?
Потому что Его Высочество Брэд Отарович Питт снялся в первом и спродюсировал оба.
Спорим, что с высоты вашего высокомерия вы даже не разглядели тот факт, что мой Брэд еще и сверх всего слывет первостатейным продюсером?
Обе картины — высочайшего уровня.
Первая рассматривает сегодняшних американских гангстеров как дюжинных бизнесменов — водолеев, выставляя их непроходимыми идиотами, а Дик Чейни, тот самый, что утверждал, будто в Ираке есть ядерное оружие и развязал бессмысленную бойню, описан как недалекое, но претенциозное, как все меднолобые чмыри, чмо.
В сегодняшнюю турбулентную эпоху оба фильма смотрятся актуальными провозвестниками апокалипсиса, где бандитов и политиков, что заездили нас, не отличить.
МУЗЫКА.
РОББИ УИЛЬЯМС. «UNDЕR ТНЕ RАDАR» — 2, 3.
Мой корефан ГАРИ БАРЛОУ в своей пронзительной книге (перевод АННЫ МАТЮШЕВСКОЙ) пишет, что очевидная своеобычность РОББИ УИЛЬЯМСА еще и в том, что минуту назад он вертопрах и ветрогон, а в настоящую секунду — человечище с архисерьезным до торжественности отношением к себе: минуту назад — херувимчик и исусик, минутой спустя — не просто не подарок, но Аспид, лиходей, бурбон, фармазон треклятый.
Талантище и заноза.
Данные альбомы — эфемериды, не больше, но в них столько силы, энергии и огня!
Энигматический паренек, конечно. В смысле выбора пьес для репертуара.
НЕЙЛ ЯНГ. «РRОМISЕ ОF ТНЕ RЕАL».
Одно из тех имен, что произносят благоговейно, с придыханием.
Знакомство с такими музыкантами определенно совершенствует вкус.
Послушайте хотя бы «САRNIVАL»: гимн неэфемерному душевному равновесию, антидот, назначенный для избавления от сумеречного состояния.
ДЭВИД БИРН. «АМЕRIСАN UТОРIА».
Ну кому из вас, губошлепов, неведомо имя ДЭВИД БИРН?!
Ниц, плебеи: речь о ЛЕГЕНДЕ.
Этот альбом, как заведено среди Богочеловеков, выпущен после очень долгого перерыва и встречен критикой восторженно.
Я эти восторги не разделяю.
Бирн, конечно, мастер, кто ж спорит, но он — прекрасно, верно, это понимая, — оперирует клише, но, очевидно, именно в этом находит вызов.
Ходульные темы пропевает с таким пафосом первопроходца, что даже восхищение берет в полон.
Но хоть традиционные кантаты послушаете, без этих ваших рэпов с электронщиной.
Про группу я вам ничего сказать не могу, поет она руны, исполненные меланхолии, и эта грусть у них носить континуальный характер.
Слушать в трудную минуту, дабы пожалеть себя.
КАNYЕ WЕSТ. «YЕ».
Не просто склонный к нарциссизму, а купающийся в нем этот скуластый паренек первую же пьеску назвал «I ТНОUGНТ АВОUТ KILLING YОU».
Показательно и примечательно, что после прослушивания альбома, где Уэст изо всех сил тщится выставить себя эсхатологическим оракулом, я сам подумываю о смертоубийстве, но теперь — самого Уэста.
Такое ощущение, что паренек насмотрелся фильмов Риддли Скотта и «всегда смотрит на темную сторону».
Кто-то высокопарно скажет, что Уэст просто упрямо, упорно и истово строит свою поэтическую систему, а я скажу: с точки зрения звука отменная работа.
С точки зрения звука.
Но какой же ты скучный, сука.
Эминем лучше.
РINК. «SО FАR!!!». АНТОЛОГИЯ.
Эта девушка — настоящий гейзер жизненной силы, не умеющая и, главное, не желающая приглушать звуки, краски, цвет и свет.
Мне посчастливилось видеть ее в деле, и я удостоверяю положительно: она не просто убивается на сцене, она упивается тем, что убивается.
Причем она ни разу не фарсер, и она очень четко представляет, кому потрафляет: барышням, у которых швах с альковными делами.
«10 СС». GRЕАТЕSТ НIТS.
Конечно, вы знаете дивную пьесу “I’М NОТ IN LОVЕ”, сочиненную в те баснословные времена, когда сочинялись «стихи, целебные от туберкулеза», по глаголу Мандельштама, и слагались песни, с помощью которых можно было излечиться даже от тонзиллита, говоря словом некоего Кушанашвили.
Между тем первый альбом группы вышел аж в 1973-ьем, но кто считает, что нынче эта группа не более чем анахронизм с атавизмом и досадное недоразумение, тот не был, стало быть, на их мартовском концерте в «Крокусе» в настоящем году.
Не хорохорятся, не молодятся, не играют в «не верю ни в сон, ни в чох», а играют настоящий арт — рок, которому без волненья внимать невозможно.
Молодым тяжело будет привыкнуть к многочастным арт-роковым пьесам, но это проблема молодых.
ПАТТИ СМИТ. «ВАNGА».
Патти Смит, конечно, выглядит… не хочется говорить: устрашающе, но выглядит он заезжено, чистая королевишна парий-изгоев.
Но при этом она числится левиафаном, отношение к ней самое благоговейное.
Ей не надо маскировать дерзость образцовыми манерами, она до чрезвычайности естественна.
Но, не в пример Марианне Фейтфул, она до неприличия политизирована, поэтому Фейтфул мне милее.
ЭЛВИС ПРЕСЛИ. ЛУЧШЕЕ.
Когда речь заходит про таких монстров, каждый из нас до опасного близок к фразе «Я обожаю такого-то, такую-то».
Такие фразы говорятся для проформы.
Я не готов кадить Элвису Пресли: понимаете, он недостаточно, что ли, барочен, затейлив для меня, это определенно мощнейший исполнитель, но не из моего мира, не из моей Вселенной.
На свиданиях тет-а-тет жмутся друг к дружке уже под другую музыку.
ЭД ШИРАН. «Х».
Знаю наверное, что этого рыжего увальня любит смерть сколько народу.
Но, как говорит новый тренер «Спартака», это не мой мир, в этом, не моем, мире кукушку меняют на ястреба, числят артистами откровенно некрасивых людей.
Ширан не производит на меня никакого впечатления, однако же, это качественный артист.
Да и не претендует он на статус музыкального глашатая.
Это вам не Гари Барлоу, через лет пять лет никто и не вспомнит.
ЦЕРЕМОНИИ
«ОСКАР» — 2018.
Резонерствовать на тему, как ИХ ареопаги не похожи на синклиты угрюмых наших, как их модератов-шпильман отличается от наших грасьосо-пульчинелл, я не буду, ограничусь даже не синопсисом, но многоговорящим наблюдением.
Дождитесь самого исхода: на сцену выйдет УОРРЕН БИТТИ.
Грандиозный актер красиво, грандиозно вошел в лета.
Именно так я хочу постареть.
ЭПИЛОГ
«Косясь на выпивку, частит пророчица», но я не пророк и к выпивке давно охладел: она приближает деменцию, а эта мерзость в мои планы не входит.
И в ваши не должна.
Жить. Здесь. Сейчас.
Жить.
ЭПИЛОГ ПОСЛЕ ЭПИЛОГА
Ноябрьские сумерки; юбилей «Иванушек»; Ивлин Во с нещадным британским сарказмом; программы «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» и «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» на канале ТВ ЦЕНТР; сериал «Чернобыль»; поражение футболистов наших от бельгийцев; невнятный альбом «РINК FLОYD» «ТНЕ ЕNDLЕSS RIVЕR»; биография Спилберга; сериал «Призрачная башня»; непонятный День якобы Народного Единства; сериал «Романовы»; свадьба друзей; гантели; феминизм, превратившийся в жупел; видео с твоими детьми; Жванецкий; стихи…
Первая заповедь: никогда не забывай, как многообразна и захватывающе увлекательная жизнь; и она слишком эфирно-эфемерна, чтобы ею не дорожить.
«Спасибо за обещанное, Боже!».