Девушка — настоящий гейзер жизненной силы

ПРОЛОГ.

Даю отчет обстоятельный в очерке сжатом: обожаю осень, обожаю прохладные сумерки, обожаю темень.

В такое время можно не стыдиться даже к мыльным операм страсти.

Здрасьте, это снова Я, и мне по-прежнему интересно жить, очень.

В предложении “я — живая реликвия каменного века” ключевое слово «живая».

ОЧЕНЬ живая. Очень жадная до жизни.

Сейчас вы это почувствуете.

СЕРИАЛЫ

«МАЙЯНЦЫ».

Это часть ДНК знаменитого сериала «Сыны анархии», а скорее Земля опрокинется, чем я разлюблю «Сынов».

Когда такие сериалы, как «Сыны», заканчиваются, это всегда, выражаясь на старый манер, производит в голове чувство известного опустошения.

Именно по этой причине я с воодушевлением воспринял новость о новом, тождественном по духу сериале.

Он оказался барочным и порочным.

Никакой определенной инфернальности, сплошные амбивалентные персонажи, хруст костей, кровь, вопли, дилеммы, фрустрации, мордобой.

Пацанский сериал про то, как трудно быть пацаном.

Правда, не хватает ЧАРЛИ ХАННЕМА с его сбивающим с ног обаянием.

«МАЛЕНЬКАЯ БАРАБАНЩИЦА».

Мини-сериалов — гибель, но этот выделяется сразу, как только на экране появляется МАЙКЛ ШЭННОН, чью актерскую технику описывать — гиблое дело.

Сериал так изящно построен, что далек от самых снисходительных представлений о стандартах.

МОССАД вербует британскую актрису неочевидных дарования и привлекательности и внедряет ее в террористическую сеть.

На таких триллерах ле Карре составил себе состояние, а канал ВВС — репутацию.

И как приятно слышать такой перевод: «Я полагал Вас в отъезде».

«ХЭП И ЛЕОНАРД».

Очень симпатичный сериал про крепчайшую мужскую дружбу, насчет которой самые умные говорят, что она была да вся вышла.

Существуют известные основания полагать, что просмотр подобных сериалов в некоторой степени совершенствует мораль.

Соглашусь: третий сезон целиком посвящен теме расизма.

Поглядите, как лихо эта тема решена.

«ТЕРРЬЕРЫ».

В высшей степени симпатичный сериал, к сожалению, закрытый после первого же сезона, причин какового наказания я при всем желании обнаружить не могу.

Гимн мужской дружбе — как и в сериале «Хэп и Леонард».

Два частных сыщика, каждый, разумеется, с тьмой фрустраций, но у каждого — сердце из платины, что не всегда обеспечивает преимущество в вулканической схватке с ничтожествами, где нужно быть бессердечной тварью, чтобы победить.

«ПЕРВЫЕ».

Немыслимое счастье — наблюдать, как стареет ШОН ПЕНН.

Стареет он, как и я, — немыслимо дивно.

Немыслимо высокий уровень сериала, где речь про астронавтов и сплошные разговоры — про честь, самоотречение и жертвы, без которых не бывает полета в самом широком смысле.

«ШУЧУ».

Я еще раз пишу про этот сериал потому, что ДЖИМ КЕРРИ никогда не был таким пронзительным.

Этот сериал не посмотришь, когда силы на ущербе: он добьет вас.

Кэрри в своих ролях обыкновенно полон жизни, а тут жизнь из него как будто утекает, как будто он разул глаза, а жизни полнокровной — то и нет.

Жестокий, но душеполезный сериал, задайте себе труд посмотреть.

«ЖЕСТЯНАЯ ЗВЕЗДА».

Это вам не «Ла-Ла-Лэнд», а ТИМ РОТ — не сладкий Райан Гослинг.

Это мрачная, эсхатологическая история про бражника-шерифа (как раз Т. Р.), который, желая начать новую жизнь, переезжает со всей фамилией в канадскую глушь, но прошлое, когда он работал агентом под прикрытием, настигает его и убивает его младшего сына.

Синопсис синопсисом, а видеть, каков Т. Р. в ярости, — надо.

Не все же вам куртуазные сериалы с гривуазными шуточками смотреть.

ФИЛЬМЫ.

«ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО».

«ВЛАСТЬ».

С лица не воду пить, конечно, но БРЭД ПИТ есть БРЭД ПИТТ, и любая критика в его адрес суть бред.

Почему я поставил в один ряд столь разные фильмы?

Потому что Его Высочество Брэд Отарович Питт снялся в первом и спродюсировал оба.

Спорим, что с высоты вашего высокомерия вы даже не разглядели тот факт, что мой Брэд еще и сверх всего слывет первостатейным продюсером?

Обе картины — высочайшего уровня.

Первая рассматривает сегодняшних американских гангстеров как дюжинных бизнесменов — водолеев, выставляя их непроходимыми идиотами, а Дик Чейни, тот самый, что утверждал, будто в Ираке есть ядерное оружие и развязал бессмысленную бойню, описан как недалекое, но претенциозное, как все меднолобые чмыри, чмо.

В сегодняшнюю турбулентную эпоху оба фильма смотрятся актуальными провозвестниками апокалипсиса, где бандитов и политиков, что заездили нас, не отличить.

МУЗЫКА.

РОББИ УИЛЬЯМС. «UNDЕR ТНЕ RАDАR» — 2, 3.

Мой корефан ГАРИ БАРЛОУ в своей пронзительной книге (перевод АННЫ МАТЮШЕВСКОЙ) пишет, что очевидная своеобычность РОББИ УИЛЬЯМСА еще и в том, что минуту назад он вертопрах и ветрогон, а в настоящую секунду — человечище с архисерьезным до торжественности отношением к себе: минуту назад — херувимчик и исусик, минутой спустя — не просто не подарок, но Аспид, лиходей, бурбон, фармазон треклятый.

Талантище и заноза.

Данные альбомы — эфемериды, не больше, но в них столько силы, энергии и огня!

Энигматический паренек, конечно. В смысле выбора пьес для репертуара.

НЕЙЛ ЯНГ. «РRОМISЕ ОF ТНЕ RЕАL».

Одно из тех имен, что произносят благоговейно, с придыханием.

Знакомство с такими музыкантами определенно совершенствует вкус.

Послушайте хотя бы «САRNIVАL»: гимн неэфемерному душевному равновесию, антидот, назначенный для избавления от сумеречного состояния.

ДЭВИД БИРН. «АМЕRIСАN UТОРIА».

Ну кому из вас, губошлепов, неведомо имя ДЭВИД БИРН?!

Ниц, плебеи: речь о ЛЕГЕНДЕ.

Этот альбом, как заведено среди Богочеловеков, выпущен после очень долгого перерыва и встречен критикой восторженно.

Я эти восторги не разделяю.

Бирн, конечно, мастер, кто ж спорит, но он — прекрасно, верно, это понимая, — оперирует клише, но, очевидно, именно в этом находит вызов.

Ходульные темы пропевает с таким пафосом первопроходца, что даже восхищение берет в полон.

Но хоть традиционные кантаты послушаете, без этих ваших рэпов с электронщиной.

Про группу я вам ничего сказать не могу, поет она руны, исполненные меланхолии, и эта грусть у них носить континуальный характер.

Слушать в трудную минуту, дабы пожалеть себя.

КАNYЕ WЕSТ. «YЕ».

Не просто склонный к нарциссизму, а купающийся в нем этот скуластый паренек первую же пьеску назвал «I ТНОUGНТ АВОUТ KILLING YОU».

Показательно и примечательно, что после прослушивания альбома, где Уэст изо всех сил тщится выставить себя эсхатологическим оракулом, я сам подумываю о смертоубийстве, но теперь — самого Уэста.

Такое ощущение, что паренек насмотрелся фильмов Риддли Скотта и «всегда смотрит на темную сторону».

Кто-то высокопарно скажет, что Уэст просто упрямо, упорно и истово строит свою поэтическую систему, а я скажу: с точки зрения звука отменная работа.

С точки зрения звука.

Но какой же ты скучный, сука.

Эминем лучше.

РINК. «SО FАR!!!». АНТОЛОГИЯ.

Эта девушка — настоящий гейзер жизненной силы, не умеющая и, главное, не желающая приглушать звуки, краски, цвет и свет.

Мне посчастливилось видеть ее в деле, и я удостоверяю положительно: она не просто убивается на сцене, она упивается тем, что убивается.

Причем она ни разу не фарсер, и она очень четко представляет, кому потрафляет: барышням, у которых швах с альковными делами.

«10 СС». GRЕАТЕSТ НIТS.

Конечно, вы знаете дивную пьесу “I’М NОТ IN LОVЕ”, сочиненную в те баснословные времена, когда сочинялись «стихи, целебные от туберкулеза», по глаголу Мандельштама, и слагались песни, с помощью которых можно было излечиться даже от тонзиллита, говоря словом некоего Кушанашвили.

Между тем первый альбом группы вышел аж в 1973-ьем, но кто считает, что нынче эта группа не более чем анахронизм с атавизмом и досадное недоразумение, тот не был, стало быть, на их мартовском концерте в «Крокусе» в настоящем году.

Не хорохорятся, не молодятся, не играют в «не верю ни в сон, ни в чох», а играют настоящий арт — рок, которому без волненья внимать невозможно.

Молодым тяжело будет привыкнуть к многочастным арт-роковым пьесам, но это проблема молодых.

ПАТТИ СМИТ. «ВАNGА».

Патти Смит, конечно, выглядит… не хочется говорить: устрашающе, но выглядит он заезжено, чистая королевишна парий-изгоев.

Но при этом она числится левиафаном, отношение к ней самое благоговейное.

Ей не надо маскировать дерзость образцовыми манерами, она до чрезвычайности естественна.

Но, не в пример Марианне Фейтфул, она до неприличия политизирована, поэтому Фейтфул мне милее.

ЭЛВИС ПРЕСЛИ. ЛУЧШЕЕ.

Когда речь заходит про таких монстров, каждый из нас до опасного близок к фразе «Я обожаю такого-то, такую-то».

Такие фразы говорятся для проформы.

Я не готов кадить Элвису Пресли: понимаете, он недостаточно, что ли, барочен, затейлив для меня, это определенно мощнейший исполнитель, но не из моего мира, не из моей Вселенной.

На свиданиях тет-а-тет жмутся друг к дружке уже под другую музыку.

ЭД ШИРАН. «Х».

Знаю наверное, что этого рыжего увальня любит смерть сколько народу.

Но, как говорит новый тренер «Спартака», это не мой мир, в этом, не моем, мире кукушку меняют на ястреба, числят артистами откровенно некрасивых людей.

Ширан не производит на меня никакого впечатления, однако же, это качественный артист.

Да и не претендует он на статус музыкального глашатая.

Это вам не Гари Барлоу, через лет пять лет никто и не вспомнит.

ЦЕРЕМОНИИ

«ОСКАР» — 2018.

Резонерствовать на тему, как ИХ ареопаги не похожи на синклиты угрюмых наших, как их модератов-шпильман отличается от наших грасьосо-пульчинелл, я не буду, ограничусь даже не синопсисом, но многоговорящим наблюдением.

Дождитесь самого исхода: на сцену выйдет УОРРЕН БИТТИ.

Грандиозный актер красиво, грандиозно вошел в лета.

Именно так я хочу постареть.

ЭПИЛОГ

«Косясь на выпивку, частит пророчица», но я не пророк и к выпивке давно охладел: она приближает деменцию, а эта мерзость в мои планы не входит.

И в ваши не должна.

Жить. Здесь. Сейчас.

Жить.

ЭПИЛОГ ПОСЛЕ ЭПИЛОГА

Ноябрьские сумерки; юбилей «Иванушек»; Ивлин Во с нещадным британским сарказмом; программы «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» и «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» на канале ТВ ЦЕНТР; сериал «Чернобыль»; поражение футболистов наших от бельгийцев; невнятный альбом «РINК FLОYD» «ТНЕ ЕNDLЕSS RIVЕR»; биография Спилберга; сериал «Призрачная башня»; непонятный День якобы Народного Единства; сериал «Романовы»; свадьба друзей; гантели; феминизм, превратившийся в жупел; видео с твоими детьми; Жванецкий; стихи…

Первая заповедь: никогда не забывай, как многообразна и захватывающе увлекательная жизнь; и она слишком эфирно-эфемерна, чтобы ею не дорожить.

«Спасибо за обещанное, Боже!».